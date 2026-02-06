Boca Juniors preguntó condiciones por un jugador que quisieron Peñarol y River Plate: los detalles

Boca Juniors necesita reforzar su delantera, incluso luego de la lesión de Exequiel Zeballos que es una de sus figuras, y preguntó condiciones por un futbolista que buscó Peñarol a principios del año pasado y por el que River Plate de Argentina también se interesó a principios de este mercado.

Se trata de Edwuin Cetré , que milita actualmente en Estudiantes de La Plata. El colombiano aparece como una opción para el ataque del xeneize, una de las prioridades del mercado azul y oro junto a la de la llegada de un centrodelantero.

Boca ya realizó un primer llamado a Estudiantes para interiorizarse sobre la situación del jugador. El pase debería darse antes de que se venza el cupo disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia , que le otorgó unos días más de mercado.

El delantero colombiano tenía todo arreglado para continuar su carrera en el Athletico Paranaense de Brasil , pero la operación se cayó a último momento y tuvo que regresar Estudiantes. En el Pincha definen si lo venden o si mejoran su contrato , con la particularidad de que no están desesperados por desprenderse de él.

La transferencia de Cetré al Paranaense había avanzado al punto de que el colombiano se realizó la revisión médica y estaba encaminada a convertirse en la compra más cara de la historia del club brasileño.

Desde La Plata, sin embargo, comunicaron oficialmente que la transferencia quedó cancelada. En un comunicado, el club explicó que "a pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones".

El interés de Peñarol en 2025 y la no desesperación de Estudiantes

Más allá del interés y de los sondeos que puedan aparecer, en el Pincha aclaran que no existe urgencia por desprenderse del atacante cafetero.

Con contrato vigente y nuevamente a disposición del cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez, el club no está desesperado por venderlo y solo avanzaría en una transferencia si la propuesta resulta conveniente desde lo deportivo y lo económico.

Peñarol quiso a Cetré a principios del 2025, cuando el colombiano había perdido lugar en el Pincha, e incluso ofertó un préstamo por un año y con opción a compra, pero la operación finalmente no se dio y el delantero colombiano se ganó su puesto como titular en Estudiantes.

En Boca, mientras tanto, siguen trabajando contrarreloj. La dirigencia busca aprovechar el cupo vigente para cerrar al menos una incorporación más y evalúa alternativas para el mediocampo ofensivo, con el nombre de Cetré ya sobre la mesa y, aunque por ahora solo hubo un llamado, no se descarta que las gestiones avancen en los próximos días.