/ Nacional / MOVILIZACIÓN

AEBU convocó a un paro en bancos públicos este viernes: cuáles son las entidades afectadas y desde qué hora

El horario de finalización del paro será determinado durante la movilización en el MTSS

6 de febrero 2026 - 7:27hs
BROU

BROU

Diego Battiste

Este viernes, los trabajadores de la banca pública, organizados a través de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), llevarán a cabo un paro parcial con movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que comenzará alrededor del mediodía. La medida afectará a distintas dependencias del Banco República (BROU), Banco de Seguros (BSE), Banco Central (BCU) y Banco Hipotecario (BHU).

En el caso del BROU, el paro dará inicio a las 11:30 y tendrá un impacto en algunas sucursales, mientras que otras continuarán operando con normalidad. Por su parte, en el BSE y el BHU, la paralización comenzará a las 11:30 en sus casas centrales.

El BCU también se verá afectado por la medida, que comenzará a las 12:00.

El horario de finalización del paro será determinado durante la movilización en el MTSS, donde los trabajadores se concentrarán para exigir la atención de sus reclamos.

Temas:

paro bancos AEBU MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

