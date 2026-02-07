Un posteo de Trump abre una oportunidad para la soja

Soja: un rebote en el precio que era muy esperado.

En Uruguay la zona agrícola se encuentra en una suerte de carrera contra el tiempo , para salvar a los cultivos de verano, especialmente el maíz y la soja de primera , luego de otra semana que fue calurosa y en la que hubo pocas lluvias .

Una semana en la que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estimó que el área de intención de siembra de maíz fue récord, con 290 mil hectáreas, y que la superficie de soja apenas bajó 6 mil hectáreas, hasta 1,223 millones/ha.

Y fue una semana en la que el mercado de Estados Unidos cerró con un sorpresivo salto de casi 5% para la soja, hasta US$ 418,5 en la posición julio 2026, fuera de toda lógica agrícola y de fundamentos del mercado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó en redes sociales que China se comprometió a comprar ya no 12 sino 20 millones de toneladas de soja estadounidense de la presente zafra, según acordó con su par chino Xi Jinping, el día después de recibir el presidente chino a Yamandú Orsi.

Las cotizaciones se dispararon y en Uruguay se abrió una ventana de oportunidad que llevó las referencias locales a US$ 380 por tonelada por primera vez desde fines de noviembre, cuando los precios se inflaron por los avances de las negociaciones entre Beijing y la Casa Blanca, que culminaron con el acuerdo de comprar 12 millones de toneladas de soja, ya cumplido.

La firmeza del petróleo agregó sostén a las oleaginosas y redondeó un momento de valores que puede ser adecuado para ir formando el precio, antes de que el avance de las exportaciones de Brasil agregue presión.

En enero Brasil embarcó dos millones de toneladas y la Asociación de Exportadores de Cereales proyectó que serán 11 millones de toneladas en febrero.

El clima seco y caluroso en el Cono Sur y el riesgo a perder kilos por la seca en Argentina contribuyeron al alza.

Como en el caso de Uruguay, con condiciones muy exigentes para los cultivos, el final de la seca está a la vista con pronósticos de varios días de lluvia a partir del miércoles 11 de febrero.

La incertidumbre es si llegan a tiempo para que los cultivos mantengan el potencial de arrojar márgenes positivos que venían ya presionados por los bajos precios.

Tanto en soja como en maíz se esperaban ya rendimientos inferiores a los de la excelente zafra pasada, a los que se suman varios días de estrés por delante.

El maíz en Chicago cerró la semana con un balance ligeramente positivo, a pesar de la toma de ganancias el viernes por parte de los fondos que redujo 1% la cotización y eliminó buena parte de las ganancias de la semana.

Las dudas en el mercado de etanol de Estados Unidos contribuyeron a la baja y, por otro lado, aportó algo de sostén la reducción de la estimación de cosecha de maíz de 58 a 57 millones de toneladas en Argentina por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Estimaciones privadas la bajaron hasta 54 Mt, reduciendo las proyecciones iniciales de muy altos rendimientos por las buenas condiciones de la siembra.

En el mercado europeo la colza volvió a máximos en euros desde noviembre pasado, 471,75 euros en la posición febrero 2027, por la firmeza de la posición del crudo que respaldó a los aceites.

Este valor equivale a US$ 557 por tonelada y se traslada a una cotización de US$ 495 en el mercado uruguayo, donde no se registran referencias cuando faltan varios meses para la siembra.

El trigo cortó una racha positiva

El trigo cortó una racha de dos semanas al alza y bajó de US$ 215 a US$ 213 por tonelada en la posición diciembre 2026 de la Bolsa de Chicago, que a nivel local mantiene estables las referencias en US$ 180 por tonelada.

Esta semana la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP estimó un rendimiento récord de 5.040 kilos por hectárea en la última zafra de trigo, sobre 284 mil hectáreas cosechadas.

El incremento de 22% en la productividad respecto al año anterior mantuvo el volumen de producción por encima de los 1,4 millones de toneladas, máximo de las series históricas.

En cebada la DIEA manejó un área de 154.000 hectáreas con una caída de 43% frente a las casi 272.000 has de la zafra previa con un rendimiento de 4.711 kg/ha, 9% superior a la cosecha anterior.

Esa productividad fue la tercera mayor desde que se llevan registros.

El arroz se acerca a las fechas de cosecha, con la expectativa puesta en una suba de los valores, que parecen haber hecho piso.

En Brasil las cotizaciones han ido subiendo lentamente en reales hasta una cotización equivalente a US$ 10,41, la más alta del año, pero 40% debajo de la referencia de un año atrás.