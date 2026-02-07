Carne ovina: conviven el precio más alto de la historia y la faena más baja en 23 años

En el primer mes de este año el precio que se logró para la carne ovina alcanzó un valor récord , registrado en US$ 7.081 por tonelada del producto exportado , un 25% más que el precio de enero del año pasado.

Por primera vez el promedio mensual supera los US$ 7.000, una referencia que coloca a la carne ovina más de US$ 1.500 por encima del precio de referencia para la tonelada de carne vacuna.

La escasa oferta es el principal fundamento para una escalada de precios que por ahora no encuentra techo.

Es que a pesar de ofrecer cada semana algunos centavos más, la oferta de lanares no es suficiente para que la industria alcance un ritmo mayor de actividad.

Después de una zafra que en noviembre y diciembre superó el nivel de actividad del año anterior, la oferta de ovinos cayó en enero y la faena fue la más baja desde 2003 para el primer mes del año.

Operadores ganaderos, traders de carne y referentes de la industria sostienen que si hubiera más ganado se colocaría mucha más carne por la tracción de los importadores.

Brasil, los destinos del Golfo Pérsico e Israel fueron los principales clientes con el 75% del volumen y el 86% de los ingresos en dólares.

La facturación bajo 19% en un escenario de baja de las exportaciones de 35% en volumen.

Los envíos se redujeron a todos los destinos, excepto aquellos a Emiratos Árabes Unidos y Omán, con reducciones significativas como China, la Unión Europea e Israel, que cayeron a menos de la mitad que el año pasado.

Lo que pasa con la faena

En enero fueron faenados 63.813 lanares, con una caída interanual de 22%, unos 15 mil animales menos que en el mismo mes de 2025.

En ese marco de muy poca disponibilidad hay varios jugadores de la industria buscando borregos, corderos, y ovejas a valores de la grilla semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), pero “con algún centavo más” apuntó Pablo Sánchez, del escritorio Walter H. Abelenda.

Las referencias para el cordero en la última semana se mantuvieron estables en US$ 5,64 el kilo y con un leve incremento a US$ 4,65 en las ovejas.

Hay “más cintura” en lanares más pesados, de más de 24 kilos de carcasa, apuntó el operador, “con mucha demanda de los mercados externos”.

Mercado lanero en Uruguay gana dinámica

En el mercado de lanas los negocios en Uruguay ganan dinámica y los valores se van afirmando, convalidando las subas en Australia.

Se afirman en el mercado local las referencias, que superan los US$ 10,50 por kilo para las lanas Merino superfinas de 16,5 micras o menos y, en la otra punta de diámetros, los US$ 2 por kilo base sucia como piso para los lotes Corriedale en el eje de 27 micras acondicionados y con grifa verde.

En Australia el indicador IME medido en dólares mostró un comportamiento inusual y cerró en US$ 11,77, sin cambios en ninguna de las dos jornadas de remates.

Estas tres jornadas sin variaciones no significan que no haya habido cambios en el mercado: los valores treparon 0,7% en la moneda australiana, que se desvalorizó frente al dólar estadounidense.

Los niveles de precios en dólares están en niveles 55% por encima de hace un año en promedio, con variaciones según los diversos rangos de finura.

El mercado leyó positivamente el desempeño de la fibra, tras una baja la semana anterior en australianos por la volatilidad del tipo de cambio, que redujo la oferta de fardos.

El mercado continúa muy demandado, con un porcentaje de oferta no colocada de 3,5%, menor a la semana anterior.

