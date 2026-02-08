La decisión de Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, con Edinson Cavani para el partido ante Vélez Sarsfield de este domingo

Edinson Cavani tuvo un final de 2025 y un inicio de 2026 en el que una lesión lo ha marginado de la enorme mayoría de los encuentros que disputó su club, Boca Juniors, en el fútbol argentino.

Pese a que en los últimos días el salteño volvió a las prácticas normales junto a sus compañeros, aún está falto de fútbol.

Es que recién comienza a tomar contacto con el balón y eso ha sido muy claro en los entrenamientos.

El técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, tomó la resolución de no citarlo para el encuentro ante Vélez Sarsfield de este domingo a la hora 22.15 por el Torneo Apertura argentino jugando como visitante en el Estadio José Amalfitani.

Úbeda y su cuerpo técnico entienden que el uruguayo está mucho mejor de su lumbalgia, pero que aún no está al 100% como para formar parte de la lista.

Entre la molestia en el psoas derecho que lo tuvo a maltraer durante los últimos meses del año pasado y la lumbalgia que no le permitió realizar la pretemporada con normalidad ni disputar 1 minuto en este 2026, Cavani estuvo mucho más tiempo afuera que adentro de las canchas durante el último año.

Esta semana parecía que todo iba a cambiar, ya que realizó todos los entrenamientos a la par de sus compañeros y no tuvo complicaciones durante las prácticas de fútbol del miércoles y jueves.

Sin embargo, el entrenador xeneize entiende que aún no está óptimo para formar parte de los convocados.

Si todo continúa de la misma manera, es muy probable que el Matador regrese a la lista de cara al encuentro ante Platense del próximo domingo en La Bombonera, por la quinta fecha del Torneo Apertura.