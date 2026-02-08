Video: la violenta pelea que protagonizó un jugador de la selección argentina y desató un escándalo

Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen se enfrentaban por la fecha 21 de la Bundesliga alemana, cuando en pleno segundo tiempo y con el resultado 1-1, se dio una pelea entre el jugador de la selección argentina, Exequiel Palacios , y Kevin Stoger.

El partido se disputó en el Estadio Borussia-Park en el que el local intentaba una nueva victoria.

El incidente, que involucró a varios jugadores y obligó la intervención del árbitro, marcó el momento más tenso de una tarde cargada de presión para ambos equipos.

La situación se desató en el minuto 66 cuando el mediocampista argentino de Bayer Leverkusen, campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022 , disputó un balón cerca de la banda con Kevin Stoger, del equipo rival.

Tras una falta, ambos futbolistas intercambiaron empujones mientras sus compañeros intentaban separarlos.

Allí, Stoger logró arrancarle la camiseta a Palacios, quien quedó sin la prenda en pleno campo.

La escena provocó un tumulto en el que intervinieron integrantes de los dos equipos y el árbitro Christian Dingert, quien finalmente decidió amonestar a los dos protagonistas y continuar el partido.

Finalmente, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad. El resultado dejó a Bayer Leverkusen en la quinta posición de la Bundesliga, tras ver interrumpida una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones.

Por su parte, Borussia Mönchengladbach extendió su sequía a cinco partidos sin ganar y ocupa el 12º lugar, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.