El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Mirá el golazo de Federico Valverde en la victoria del Real Madrid contra la Real Sociedad: el merengue quedó primero en LaLiga de España

Es el segundo gol de Valverde en esta temporada con el Real Madrid, en la que lleva disputados 33 partidos

14 de febrero 2026 - 20:31hs
Valverde en la final de la Supercopa de España. (Archivo)

Foto: AFP

El uruguayo Federico Valverde anotó un golazo en la victoria del Real Madrid por 4-1 contra la Real Sociedad por LaLiga de España, en un encuentro disputado este sábado por la tarde en el estadio Santiago Bernabeu.

El Real Madrid comenzó en ventaja desde el arranque, con un gol a los 5 minutos del juvenil Gonzalo García. Mikel Oyarzabal empató de penal a los 21, pero cuatro minutos después Vinicius puso el 2-1 para la casa blanca por la misma vía.

A los 31 llegó el tanto de Valverde. Camavinga dio un pase filtrado que llegó a los pies de Álvaro Carreras, cerca de la medialuna. El lateral le dio la pelota al uruguayo, ubicado a escasos metros, que dio una media vuelta y remató un potente disparo de derecha que se metió en el ángulo del arco rival para decretar el 3-1.

Embed

Es el segundo gol de Valverde en esta temporada, en la que lleva disputados 33 partidos. Su anterior tanto fue en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid, disputada a principios de enero.

Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino estuvieron en Dubái
FÚTBOL

Federico Valverde no descansa: recargó pilas en Dubái con Mina Bonino antes de una nueva "final" por LaLiga de España frente a Real Sociedad; mirá el video

Federico Valverde y Arnaut Danjuma
ESPAÑA

Federico Valverde volvió al mediocampo en Real Madrid, Mauro Arambarri anotó de penal y Cristhian Stuani falló uno en Girona: así quedó LaLiga de España

Al arranque del segundo tiempo, Vinicius puso el 4-1 definitivo, otra vez de penal, para sentenciar una victoria importante para las aspiraciones del Real Madrid de pelear por LaLiga.

El merengue quedó primero en la tabla con 60 puntos, con un partido más que el Barcelona, que tiene 58 unidades. El culé se medirá ante el Girona el próximo lunes a las 17:00 de visitante.

