Federico Valverde no descansa: recargó pilas en Dubái con Mina Bonino antes de una nueva "final" por LaLiga de España frente a Real Sociedad; mirá el video

Federico Valverde se prepara para lo que será una nueva "final!" con su equipo, Real Madrid, que este sábado enfrentará a Real Sociedad como local en el Estadio Santiago Bernabéu para no perderle pisada al líder de LaLiga de España, Barcelona, su acérrimo rival.

Los merengues marchan segundos a 1 punto de los culés de Ronald Araujo, quien alterna titularidades con suplencias.

Federico Valverde viajó a Dubái en Emiratos Árabes Unidos junto a su esposa Mina Bonino.

El futbolista aprovechó la estancia en dicha ciudad para visitar el "Real Madrid World".

Se trata de un lugar temático con cosas para divertirse con y sin pelota.

Por ejemplo, uno de los mayores desafíos que tomó Valverde junto a Mina Bonino fue subirse a una montaña rusa.

"Estoy un poco nervioso. Mucho más que en un partido", dijo el uruguayo sonriendo cuando se subió.

Y ya andando sostuvo: "¡No! ¡Para qué me subí!".

De todas formas, disfrutó de una jornada diferente, antes de pensar en el trascendente partido ante Real Sociedad que disputarán este sábado a la hora 17.