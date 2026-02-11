Federico Valverde no descansa: recargó pilas en Dubái con Mina Bonino antes de una nueva "final" por LaLiga de España frente a Real Sociedad; mirá el video

Federico Valverde se prepara para lo que será una nueva "final!" con su equipo, Real Madrid, que este sábado enfrentará a Real Sociedad como local en el Estadio Santiago Bernabéu para no perderle pisada al líder de LaLiga de España, Barcelona, su acérrimo rival.
Los merengues marchan segundos a 1 punto de los culés de Ronald Araujo, quien alterna titularidades con suplencias.
El viaje de Valverde
Federico Valverde viajó a Dubái en Emiratos Árabes Unidos junto a su esposa Mina Bonino.
El futbolista aprovechó la estancia en dicha ciudad para visitar el "Real Madrid World".
Se trata de un lugar temático con cosas para divertirse con y sin pelota.
Por ejemplo, uno de los mayores desafíos que tomó Valverde junto a Mina Bonino fue subirse a una montaña rusa.
"Estoy un poco nervioso. Mucho más que en un partido", dijo el uruguayo sonriendo cuando se subió.
Y ya andando sostuvo: "¡No! ¡Para qué me subí!".
De todas formas, disfrutó de una jornada diferente, antes de pensar en el trascendente partido ante Real Sociedad que disputarán este sábado a la hora 17.