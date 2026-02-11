Dólar
El Observador / FÚTBOL

Federico Valverde no descansa: recargó pilas en Dubái con Mina Bonino antes de una nueva "final" por LaLiga de España frente a Real Sociedad; mirá el video

El futbolista de la selección uruguaya disfrutó de una jornada memorable y distinta, y lo compartió en sus redes

11 de febrero 2026 - 15:18hs

Federico Valverde se prepara para lo que será una nueva "final!" con su equipo, Real Madrid, que este sábado enfrentará a Real Sociedad como local en el Estadio Santiago Bernabéu para no perderle pisada al líder de LaLiga de España, Barcelona, su acérrimo rival.

Los merengues marchan segundos a 1 punto de los culés de Ronald Araujo, quien alterna titularidades con suplencias.

El viaje de Valverde

Federico Valverde viajó a Dubái en Emiratos Árabes Unidos junto a su esposa Mina Bonino.

El futbolista aprovechó la estancia en dicha ciudad para visitar el "Real Madrid World".

Ronald Araujo y Darwin Núñez palpitaron el partido entre la selección uruguaya y Perú por Eliminatorias, desde afuera
FÚTBOL

La sorprendente respuesta de Ronald Araujo cuando le preguntaron en qué club nunca jugaría; mirá el video

Diego Aguirre
PEÑAROL

Además de la baja de Franco Escobar, Diego Aguirre suma dos más de importancia en Peñarol para enfrentar a Central Español por el Torneo Apertura

Se trata de un lugar temático con cosas para divertirse con y sin pelota.

Por ejemplo, uno de los mayores desafíos que tomó Valverde junto a Mina Bonino fue subirse a una montaña rusa.

"Estoy un poco nervioso. Mucho más que en un partido", dijo el uruguayo sonriendo cuando se subió.

Y ya andando sostuvo: "¡No! ¡Para qué me subí!".

De todas formas, disfrutó de una jornada diferente, antes de pensar en el trascendente partido ante Real Sociedad que disputarán este sábado a la hora 17.

