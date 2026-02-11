Nacional: Juan Cruz de los Santos se desgarró, es baja para el partido con Racing y peligra su participación en el clásico contra Peñarol

Nacional informó que Juan Cruz de los Santos sufrió un desgarro en el partido del pasado domingo ante Boston River , por lo que será baja para el partido contra Racing, y es duda para el clásico del Torneo Apertura contra Peñarol.

"El jugador Juan Cruz de los Santos en el último partido sufrió desgarro de recto femoral de cuadriceps izquierdo . Ya comenzó el proceso de rehabilitación" , comunicó Nacional con un posteo en sus redes sociales.

De los Santos disputó los primeros 45 del partido ante Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, que el tricolor terminó ganando por 2-1. No salió al segundo tiempo, sustituido en lugar del debutante Rodrigo Martínez.

En Nacional saben que el jugador no jugará contra Racing , que se disputará el próximo sábado a las 20:30 en el Gran Parque Central, ni contra Progreso por la fecha 3 del Apertura, y su participación en el clásico de la cuarta fecha, que se jugará el domingo 1° de marzo también en el estadio tricolor, está en duda .

COPA LIBERTADORES Nacional ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores sub 20; mirá cómo quedaron los grupos

FÚTBOL Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

Fuentes del club indicaron a Referí que estiman que el jugador tendrá un tiempo de recuperación de dos semanas, con el que llegaría con lo justo al partido contra Peñarol.

Las lesiones de Juan Cruz de los Santos en Nacional y sus minutos en 2026

Desde su llegada a Nacional a mediados de 2025, el extremo campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 se perdió siete partidos por diferentes lesiones.

A fines de agosto del año pasado se sintió en el entrenamiento previo al partido contra River Plate por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, y se perdió cuatro partidos, uno de ellos por Copa AUF Uruguay.

Volvió para la fecha 8 y convirtió un gol en el encuentro contra Liverpool, pero una fecha después se desgarró en el partido contra Juventud de Las Piedras, lesión que lo tuvo otros tres partidos lejos de las canchas.

Ya en el 2026, jugó un total de 253 minutos en cuatro encuentros, todos como titular, antes de desgarrarse. Disputó 69 minutos del partido contra Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF, 82 en el amistoso contra Deportes Concepción, 57 en la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol y 45 contra Boston por el arranque del Apertura.