Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional: Juan Cruz de los Santos se desgarró, es baja para el partido con Racing y peligra su participación en el clásico contra Peñarol

El extremo se retiró en el entretiempo del partido entre Nacional y Boston River del pasado fin de semana

11 de febrero 2026 - 10:57hs
Juan Cruz De los Santos

Juan Cruz De los Santos

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Nacional informó que Juan Cruz de los Santos sufrió un desgarro en el partido del pasado domingo ante Boston River, por lo que será baja para el partido contra Racing, y es duda para el clásico del Torneo Apertura contra Peñarol.

"El jugador Juan Cruz de los Santos en el último partido sufrió desgarro de recto femoral de cuadriceps izquierdo. Ya comenzó el proceso de rehabilitación", comunicó Nacional con un posteo en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2021574273215725896?s=20&partner=&hide_thread=false

De los Santos disputó los primeros 45 del partido ante Boston River en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, que el tricolor terminó ganando por 2-1. No salió al segundo tiempo, sustituido en lugar del debutante Rodrigo Martínez.

En Nacional saben que el jugador no jugará contra Racing, que se disputará el próximo sábado a las 20:30 en el Gran Parque Central, ni contra Progreso por la fecha 3 del Apertura, y su participación en el clásico de la cuarta fecha, que se jugará el domingo 1° de marzo también en el estadio tricolor, está en duda.

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 
FÚTBOL

Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

La sub 19 de Nacional campeona en 2025
COPA LIBERTADORES

Nacional ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores sub 20; mirá cómo quedaron los grupos

Fuentes del club indicaron a Referí que estiman que el jugador tendrá un tiempo de recuperación de dos semanas, con el que llegaría con lo justo al partido contra Peñarol.

Las lesiones de Juan Cruz de los Santos en Nacional y sus minutos en 2026

Desde su llegada a Nacional a mediados de 2025, el extremo campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 se perdió siete partidos por diferentes lesiones.

A fines de agosto del año pasado se sintió en el entrenamiento previo al partido contra River Plate por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, y se perdió cuatro partidos, uno de ellos por Copa AUF Uruguay.

Volvió para la fecha 8 y convirtió un gol en el encuentro contra Liverpool, pero una fecha después se desgarró en el partido contra Juventud de Las Piedras, lesión que lo tuvo otros tres partidos lejos de las canchas.

Ya en el 2026, jugó un total de 253 minutos en cuatro encuentros, todos como titular, antes de desgarrarse. Disputó 69 minutos del partido contra Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF, 82 en el amistoso contra Deportes Concepción, 57 en la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol y 45 contra Boston por el arranque del Apertura.

Temas:

Nacional Juan Cruz de los Santos desgarro Peñarol Boston River clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
FÚTBOL

Peñarol es el club uruguayo que lidera el ranking IFFHS a mucha distancia de Nacional; Paris Saint-Germain es el mejor

Matías Arezo y Maximiliano Silvera cuando compartían equipo en Peñarol
PEÑAROL

Los números que sorprenden y en los que Matías Arezo es superior a Maximiliano Silvera en su pasaje por Peñarol

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 
FÚTBOL

Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos