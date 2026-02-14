Jadson Viera tras el empate entre Nacional y Racing: "Me hago totalmente responsable" y las críticas a un partido "muy cortado"

El entrenador de Nacional , Jadson Viera , se hizo "responsable" del empate de su equipo contra Racing por 1-1 este sábado por la noche, en el estreno oficial del tricolor en el Gran Parque Central.

"Me hago totalmente responsable", afirmó Viera en una entrevista con la transmisión oficial del partido, en la que reconoció que todavía no pudo transmitir su idea de juego al equipo en este comienzo de temporada.

"No pudimos dar un poco más de dinámica, pero le vamos a ir encontrando la vuelta", agregó el técnico, que minutos después también brindó una conferencia de prensa a los demás medios de prensa.

En esta instancia el DT criticó que el encuentro "fue muy cortado". "El partido fue bastante chato. En algún momento quisimos dar un poco de dinámica y ya se cortaba", dijo luego.

EN VIVO Nacional 1-1 Racing: el tricolor lo empató pero no encontró los caminos para llevarse los tres puntos y se fue entre chiflidos del Gran Parque Central

Según Viera, sus jugadores "están trabajando espectacular", y aseguró que van a "encontrar la vuelta y la solución a todo". Además, reconoció que deberán mejorar en los arranques de los partidos, luego de recibir un gol a los 4 minutos del primer tiempo.

Los ingresos y las bajas de Nacional

Viera fue consultado sobre los ingresos de Nicolás Rodríguez, Agustín dos Santos y Exequiel Mereles. Sobre el primero, afirmó que "era el lateral izquierdo" que tenía en el banco, y decidió ponerlo en lugar de Bais porque el juvenil estaba amonestado.

A Dos Santos lo puso por "sus características" de juego y a Mereles para encontrar "un poco de actitud" y "mano a mano".

Luego, el DT fue consultado sobre la baja de Nicolás López, y respondió que el delantero "estuvo seis, siete días con un dolor en la espalda". "Viene haciendo un esfuerzo bárbaro. Intentó estar, le molestaba bastante, y había un riesgo por como estamos", agregó.

En cuanto a las ausencias de Camilo Cándido y Agustín Rogel, dos recién llegados al club, aseguró que este sábado por la mañana hicieron fútbol en una práctica que fue "para terminar esa mini pretemporada" que armaron para ellos, con la idea de que "estén para el partido que viene".