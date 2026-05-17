Tras dos meses de sequía, Agustín Canobbio volvió al gol para el triunfo de Fluminense ante Sao Paulo, con River Plate de Argentina que lo pretende; mirá el video

El delantero uruguayo Agustín Canobbio tuvo un sábado especial en lo personal, ya que volvió a convertir un gol para Fluminense en lo que fue la victoria como locales por 2-1 antes Sao Paulo por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

Hacía dos meses que el futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa no convertía un tanto.

La última vez que lo había conseguido había sido el 18 de marzo en la victoria por 3-2 sobre Vasco Da Gama, también por el Brasileirao.

El delantero sigue en la mira de River Plate argentino para el próximo período de pases.

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El momento de Agustín Canobbio

Agustín Canobbio vive un presente especial, ya que hace muy poco volvió a ser llamado por el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, luego de sus desavenencias en la pasada Copa América de 2024 en Estados Unidos.

El delantero cuenta con muchas chances de poder estar en la lista definitiva de 26 jugadores que concurrirán al Mundial 2026 con los celestes.

Este sábado a la noche en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro, cuando se terminaba el primer tiempo, Canobbio aprovechó un pase de Lucho Acosta tras una muy mala salida desde el fondo de Sao Paulo.

Así anotó el provisorio 2-0, en lo que luego fue una nueva victoria en el Brasileirao por 2-1, que los sitúa en el segundo puesto, compartido con Flamengo, aunque con dos partidos de más jugados.

Canobbio fue la figura de la cancha junto a Lucho Acosta, y jugó hasta los 83 minutos.