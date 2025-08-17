Agustín Canobbio volvió a anotar en Fluminense en un partido donde se batió un histórico récord de Peter Shilton

El golazo de Agustín Canobbio, quien fue capitán de Fluminense

Bahia hurgó en la crisis de resultados de Corinthians al derrotarlo el sábado 2-1 en San Panlo, en un fecha 20 del Brasileirao 2025 marcada por dos récords logrados por los veteranos Fábio y Nené, ambos con 44 años. Agustín Canobbio se destacó con una nueva conquista para Fluminense .

Un gol inicial del uruguayo Michel Araújo y otro de Willian José, antes del descanso, le dieron tres valiosos puntos a Bahia, que está cuarto.

Este fue el golazo de Araújo con un latigazo cruzado desde afuera del área.

Corinthians, sin el neerlandés Memphis Depay y Yuri Alberto, bajas por lesión, sumó su sexta jornada sin ganar y deambula en la parte media de la tabla. El joven Gui Negao, de 18 años, descontó para el Timao.

Luciano Rodríguez entró a los 71' en Bahía.

Victoria y récord

En Rio de Janeiro, Fluminense certificó que dejó atrás su crisis tras el Mundial de Clubes con una victoria 2-1 contra Fortaleza.

El argentino Germán Cano, en la primera mitad, y el uruguayo Agustín Canobbio, en la segunda, marcaron para el Flu, ante un Fortaleza que sigue hundido en el descenso y que recortó con Breno Lopes.

Canobbio venía de marcar entre semana por Copa Sudamericana contra América de Cali.

En Fluminense, el golero Fábio, a punto de cumplir los 45 años, igualó al exguardameta inglés Peter Shilton como el futbolista con más partidos disputados de la historia (1.390), según estadísticas de la prensa brasileña.

"Tengo que agradecer a todos los que formaron parte de mi vida, mi padre, mi madre, mis hermanas, amigos, mi esposa. Intento ser un ser humano correcto. Lo importante es ayudar a mis compañeros. Gratitud, pero sin Dios nada de esto sería posible", dijo Fábio tras el encuentro.

Con la victoria, Flu sube a la octava plaza aunque con dos partidos pendientes, mientras que Fortaleza encadenó su quinto partido sin ganar y sigue penúltimo, ahora a cuatro puntos de la salvación.

Gol de récord

Quien también hizo historia fue el veterano Nené, que salvó un punto para Juventude, antepenúltimo, en su visita a Vitória (2-2).

Con su gol de penal en la adición, Nené se convirtió en el jugador más mayor en marcar un gol en el Brasileirao, superando el récord que él mismo tenía del año pasado.

Además, estableció la marca de haber logrado al menos un gol en sus 26 temporadas como profesional.

"Es una felicidad increíble. El equipo está de enhorabuena por la lucha, por ser guerrero, unido y no desistir en ningún momento", dijo Nené tras el partido.