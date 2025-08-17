El drama de Mica Torres tras una intervención en las cejas: "¿Cómo puede ser que todo lo que me haga relacionado con ser mujer, me duela?"

Mica Torres

Mica Torres, la influencer pareja del futbolista de Botafogo Mateo Ponte, publicó un video manifestando su dolor y su tristeza porque se está sometiendo a un tratamiento en las cejas que le provoca dolor.

"Chicos, historia real. ¿Cómo puede ser que todo lo que me haga relacionado con ser mujer, me duela? Todo, todo, absolutamente todo lo que me hago, me duele. Tengo un dolor que es una recagada. Estoy sancándome el micro que me hice hace años en las cejas, que realmente me queda espantoso, y no saben lo que me duele", expresó la comunicadora a través de una historia en su cuenta de Instagram.

"Cada vez que me quiero hacer algo nuevo, antes pregunto: '¿duele?' Si no, no me lo hago", comentó.

"Había una chica haciéndose el láser (lo pronuncia en inglés, laser) en la ceja como si nada, y yo ya estoy en mi cabeza haciéndome todo el panorama de que sé que me va a doler. Entonces, Dios: tanta tecnología y todavía no inventaron cosas que no duelen", afirmó.

Después publicó una foto tirando un amplio beso a la cámara acompañada con un texto que decía: "Nada, eso, quería compartirles mi tristeza de que todo lo que me hago, me duele".