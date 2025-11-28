Así prepara Nacional el Gran Parque Central para la final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya; mirá el video

Nacional prepara la segunda final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol , que se jugará el próximo domingo a las 16:30 horas en el Gran Parque Central, y mostró cómo trabaja en el campo de juego de su estadio.

Los tricolores publicaron un video en el que se ven las tareas en la cancha, con el pintado de las líneas, el corte del césped y también la instalación de las redes.

Este jueves, el plantel de Jadson Viera entrenó en el Parque en la que fue la última práctica en el escenario donde se definirá al nuevo campeón uruguayo.

El encuentro, que solo tendrá hinchas locales, tiene entradas agotadas desde hace ya varios días.

La definición puede tener alargue y penales en caso de igualdad.

Si Nacional sale campeón, festejará con sus hinchas y en su cancha, mientras que si el titulo es para Peñarol, los carboneros festejarán en otro lugar, ya que por razones de seguridad tienen 15 minutos para dejar el escenario de La Blanqueada.

Gran Parque Central Foto: @dana3822

Las medidas de seguridad para el Gran Parque Central

Nacional emitió las recomendaciones de seguridad para sus hinchas que este domingo irán al Gran Parque Central para la segunda y última final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, luego del empate 2-2 en el Campeón del Siglo.

El horario de apertura de puertas será 13:30hs, se recomienda al público llegar temprano para evitar aglomeraciones ya que habrá doble control de ingresos y podrá demorarse más de lo habitual el acceso al Gran Parque Central.

Se ruega llegar a los accesos del estadio con el PDF correspondiente de la entrada abierto, impreso o descargado en los dispositivos móviles, para facilitar el escaneo del mismo en el ingreso. En caso de portarlo de manera digital, tener el brillo de la pantalla al máximo.

Es obligatorio portar la cédula de identidad física o denuncia vigente de la misma.

Queda prohibido

Intentar introducir, ingresar, portar o utilizar, cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc), fumíferos o corrosivos, salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente y para su utilización se hubieran cumplido las condiciones impuestas por dicha autoridad.

Intentar introducir, ingresar, exhibir, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuyo texto o similar una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva.

No se podrá exhibir banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF.

No alterar el orden público.

No lanzar ninguna clase de objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo.

Artículos permitidos

Nacional también publicó un gráfico con objetos permitidos que se podrán ingresar, en los que aparecen radios de pilas chicas, termo y mate, carteras, mochilas, riñoneras y bolsos pequeños, y banderas de dos metros por un metro sin asta.