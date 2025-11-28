Dólar
FÚTBOL ARGENTINO

La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón y sancionó a los futbolistas de Estudiantes por el pasillo a Rosario Central

Finalmente, la AFA aplicó una sanción para el presidente y los jugadores de Estudiantes de La Plata por el pasillo, que se cumplirá en 2026

28 de noviembre 2025 - 8:47hs
pasillo estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió este jueves por seis meses a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, al encontrarlo responsable del repudio durante el tradicional pasillo ofrecido como homenaje a Rosario Central, que había obtenido un reconocimiento a su desempeño en 2025.

El dirigente del 'Pincha' y exjugador de la selección argentina fue suspendido por los próximos seis meses "para toda actividad relacionada con el fútbol", según comunicó de manera oficial el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Juan Sebastián Verón

Además, sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La AFA había pedido a Estudiantes que se homenajeara a su rival antes del comienzo del partido con un 'pasillo del campeón', pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad dando la espalda al equipo 'Canalla' al momento de ingresar al estadio para el partido que Estudiantes ganó 0-1 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura.

ARGENTINA
ARGENTINA

Los títulos que otorgará la AFA en Argentina en 2026: una guía para entender los formatos de los torneos y las copas entre ganadores

FÚTBOL ARGENTINO

Escándalo en Argentina: la AFA manipuló un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central
FÚTBOL ARGENTINO

Escándalo en Argentina: la AFA manipuló un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central

Los jugadores penados por la AFA podrán jugar el próximo partido de Estudiantes, que enfrentará por cuartos de final a Central Córdoba de Santiago del Estero, y recién comenzarán a cumplir las fechas de suspensión en los primeros partidos del 2026.

Estudiantes de La Plata y Verón contra la AFA

Verón había criticado a la cúpula de la AFA, liderada por Claudio 'Chiqui' Tapia, por el título ofrecido al club rosarino en el que juega Ángel Di María, una de las grandes incorporaciones del fútbol argentino de este año.

Rosario Central sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense y el segundo está todavía en disputa, aunque tras la derrota ante Estudiantes el consagrado la semana pasada haya quedado fuera de carrera.

Rosario Central acumula 66 puntos tras 32 partidos de las primeras fases de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, 12 empatados y solo 2 perdidos.

La AFA decretó campeón a Rosario Central

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció que resolvió "considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada".

Tapia es el blanco de críticas de directivos de clubes, jugadores e hinchas por sus decisiones institucionales y por el nivel de los arbitrajes en las distintas divisiones del fútbol profesional argentino.

Sus críticas afirman que las decisiones arbitrales polémicas terminan favoreciendo a los equipos de mayor cercanía a la administración de Tapia.

La cercanía de algunos referentes de la selección argentina de fútbol, como Lionel Messi o el mismo Di María, también han sido criticadas por la afición.

Murales con la imagen de Messi, Emiliano 'Dibu' Martínez y Di María, figuras clave en la obtención de la Copa del Mundo de Catar 2022, aparecieron en los últimos días con inscripciones de reproche y tachaduras.

