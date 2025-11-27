Humo blanco entre Nacional y Pablo Bentancur: se firmó la renovación de Exequiel Mereles luego de los cruces entre el empresario y Flavio Perchman

Nacional anunció este miércoles la renovación del contrato de Exequiel Mereles , delantero juvenil de 20 años del plantel principal que extendió su vínculo con el club para las próximas tres temporadas, luego de varios meses de negociación.

Así lo comunicaron los albos en sus redes sociales con fotos de la firma del “Sapito” Mereles acompañado por el presidente tricolor Ricardo Vairo y el directivo Raúl Giuria.

La renovación de Mereles confirma que hubo “humo blanco” entre los tricolores y el empresario Pablo Bentancur , representante del jugador, quien había hecho duros cuestionamientos hacia el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, por su pasado como agente de futbolistas.

Por ese motivo, la negociación la llevaron adelante otros directivos tricolores, con Alex Saúl al frente.

20250618 Exequiel Mereles Nacional juventud Torneo Intermedio. Foto: Leonardo Carreño Exequiel Mereles Foto: Leonardo Carreño

En el mes de julio, Perchman planteó las dificultades que tenía el club para renovar con Mereles.

“Alex está desde hace dos meses con la renovación de Mereles, como siempre en ese ida y vuelta que hay con Bentancur cuando se tiene que renovar algo”, señaló.

“A Mereles es el único juvenil de todo el club que nos falta renovar en los tiempos que nosotros creemos que debemos tener renovados a los jugadores. Hicimos una muy buena propuesta para el jugador, pero él (Bentancur) le quiere poner cláusulas bajas, cuando le pusimos cláusulas altas a todos los jugadores, y mucho menos con él porque tenemos 60% de la ficha y un 40% lo tiene él (Bentancur). No vamos a cambiar la postura. Si no lo quiere renovar, no lo renovará y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El tiene derecho a decirle al jugador lo que él piensa”.

En ese sentido, le preguntaron a Perchman si habló con Bentancur sobre Mereles, y respondió: “Es el único tema que le pasé a Alex Saúl. Lo maneja él. Ricardo (Vairo) también iba a hablar con él. Si me llama lo atiendo, pero le voy a decir lo que pienso y lo que siento, más allá de que nunca tuve un gran feeling con él. Tampoco voy a hacer pesar mi relación con él por Nacional, porque para mí primero está Nacional. Si me llama lo atiendo. El que no quiere hablar conmigo es él. Más allá de las cosas, porque hemos tenido diálogo y vendimos a algunos futbolistas juntos, él se metió en la campaña política de manera desleal y sin sentido. Es un tema de él. Si me llama lo atiendo, pero no voy a cambiar la postura de las pautas que llevó Alex a la reunión. Hace más de dos meses que lo tiene dando vueltas. De que ‘falta esto’, ‘poné esto’, ‘agregá esto’ y cuando lo pone, te dice otra cosa. Ya lo sabemos. El modus operandis de él lo conozco desde hace mucho tiempo. Allá él. Nacional es más importante que Bentancur y que Flavio y que todos. Veremos cómo se dilucida”.

Mereles tenía contrato con Nacional hasta diciembre 2026 y la política que estableció Perchman, tras asumir como vicepresidente, fue que los futbolistas tienen que tener contrato por tres años, como se firmó este miércoles.

“Tenemos un margen (para seguir esperando), pero no es el tiempo que queremos para los juveniles que tienen proyección. No le vamos a hacer ese contrato a todos los juveniles, a los que tenemos dudas se lo haremos por menos tiempo, pero cuando tenemos certezas que el jugador va a valer un dinero nos gusta tenerlos por tres años para adelante”.

Por su parte, en octubre, Bentancur se refirió a la situación de Mereles en aquel momento y criticó a Perchman.

“No se olviden que al jugador lo compra mi empresa y se lo lleva gratis a Nacional. Nosotros pusimos plata para llevarlo, no sacamos plata de Nacional”, dijo.

Frente a lo que expresó Bentancur, en Uruguay la ley prohíbe que las empresas compren futbolistas. Por otra parte, el empresario comentó sobre las comisiones que cobra: “Hasta esta gestión del vicepresidente, nunca le cobré comisiones, cuando él, como agente, siempre le cobró a Nacional las comisiones. Y ahora todavía sigue ganando las buenas comisiones”, reveló.

“Se ve que patentó una forma legal de ganar plata siendo (vice) presidente”, comentó. “Y que me denuncie y me lleve a la Justicia porque tengo las pruebas y toda la documentación”.

El mensaje de la agencia de Bentancur

Este miércoles, tras las negociaciones que se cerraron con la firma de la renovación del contrato de Mereles, la agencia de Pablo Bentancur felicitó a su futbolista.

“¡Felicitaciones, Exequiel! Nacional y su gente celebran tu renovación. Un paso más en este camino que venís construyendo con trabajo, humildad y un compromiso enorme por la camiseta. ¡A seguir metiéndole que lo mejor está por venir!”, indicaron en sus redes.