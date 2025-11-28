Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / RIVER PLATE

Limpieza en River Plate: mirá los jugadores que no tendrá en cuenta Marcelo Gallardo y que quedarán libres

Marcelo Gallardo realizó una limpieza de jugadores en River Plate para iniciar un nuevo proyecto en 2026

28 de noviembre 2025 - 8:54hs
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo

Foto: Alejandro Pagni / AFP

Marcelo Gallardo hizo una limpieza en River Plate y no tendrá en cuenta de cara al siguiente año al delantero colombiano Miguel Borja, el experimentado mediocampista y habitual capitán Enzo Pérez y otras cuatro figuras de su plantel para la temporada 2026, anunciaron fuentes del club este jueves a EFE.

El entrenador Marcelo 'Muñeco' Gallardo informó a Borja, Pérez, Ignacio 'Nacho' Fernández, Milton Casco, Gonzalo 'Pity' Martínez y Federico Gattoni que no serán tenidos en cuenta en el comienzo del próximo año, en una decisión que se enmarca en la reacción del club de la banda roja tras un año con muy malos resultados futbolísticos.

El lunes, River perdió ante Racing Club por 3-2 como visitante por los octavos de final del Torneo Clausura de Primera División, por lo que quedó sin chances de levantar un trofeo en 2025 y el segundo ciclo del 'Muñeco' al frente del equipo todavía no ha festejado nada desde su regreso a mediados de 2024.

Fin de ciclos en River Plate

Enzo Pérez, de 39 años y símbolo del 'Millonario', es uno de los cuatro jugadores del actual plantel que formaron parte del equipo de Gallardo que derrotó al archirrival Boca Juniors en la serie final de la Copa Libertadores de 2018, junto a 'Nacho' Fernández, Casco y 'Pity' Martínez, autor del tercer gol de aquel recordado partido contra el Xeneize disputado en Madrid, España.

'Colibrí' Borja suma 62 goles y diez asistencias en 159 encuentros para River, aunque en la actual temporada perdió su puesto con Sebastián Driussi y solo logró ocho tantos.

1704896200107.webp
Enzo Pérez se va de River Plate

Enzo Pérez se va de River Plate

En cuanto a Pérez, en sus dos pasos por el club sumó 279 partidos, seis goles y diez asistencias, y se metió de lleno en el corazón del aficionado por su entrega hasta el límite de ser portero titular el 19 de mayo de 2021 por Copa Libertadores, en un choque contra el colombiano Independiente Santa Fe en el que su equipo ganó por 2-0 a pesar de ser perjudicado por una multitud de bajas por el virus del Covid-19.

Fernández y Casco fueron parte de la rotación constante que Gallardo dispuso durante toda la temporada en busca de un equipo titular que nunca terminó de aparecer a pesar de las decenas de millones de dólares invertidos por la dirigencia del club en refuerzos pedidos por el entrenador.

Martínez y Gattoni casi no tuvieron casi incidencia en 2025 por persistentes lesiones.

River deberá esperar al final del Torneo Clausura para conocer su próximo calendario en competiciones internacionales: hasta el momento está clasificado a la Copa Sudamericana, pero en caso de que Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagre campeón del torneo local, liberaría un cupo en la tabla anual para el repechaje de la Libertadores.

FUENTE: EFE

