Las únicas dos opciones que tiene River Plate de clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026

El 2025 fue un año para el olvido para River Plate y para Marcelo Gallardo, quién ya es muy cuestionado por el hincha aunque renovó su contrato por un año más, y solo cuenta con dos opciones de poder clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026 y no disputar la Copa Sudamericana.

Pese a haber quedado en zona de Copa Sudamericana en la tabla anual y de haber quedado afuera del Torneo Clausura frente a Racing en octavos de final, River todavía cuenta con chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Ya no depende de sí mismo, pero hay dos equipos que le pueden ayudar a cumplir su objetivo.

Las chances de River Plate de clasificar a la Libertadores Con la eliminación de Lanús ante Tigre en el Torneo Clausura, el Millonario se clasificaría al repechaje de la Copa Libertadores solamente si Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagran campeones del torneo local.

Justamente el Xeneize y el Bicho de La Paternal se verán las caras el próximo domingo, a las 18:30 horas en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Teniendo en cuenta que se eliminarán entre sí el próximo fin de semana, le quedará únicamente una opción a River. Si esto sucede, obtendrá un boleto hacia la Fase 2.

Gallardo Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate EFE Las primeras dos posiciones de la tabla anual del fútbol argentino otorgan las clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ocupadas por Rosario Central (1°) y Boca Juniors (2°). El tercero, que es Argentinos Juniors, accede al repechaje. Lanús, al haber sido campeón de la Copa Sudamericana el pasado fin de semana, sacó su boleto para la Copa Libertadores, por lo que si era campeón del Torneo Clausura hubiera liberado un cupo en la tabla anual y River hubiera clasificado, pero el Granate perdió 1-0 ante Tigre y quedó eliminado.