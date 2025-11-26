Las chances de que La Bombonera sea la sede de la final de la Copa Libertadores 2026; los detalles

La Bombonera, estadio de Boca Juniors

A pocos días de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, la Conmebol empieza a diagramar la siguiente edición del torneo y según distintas fuentes La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, es una de la opciones que maneja la organización para albergar la final del certamen internacional.

El estadio de Boca es uno de los recintos que baraja el ente madre del fútbol sudamericano para albergar la final de la edición 2026, en la que el Xeneize volverá a decir presente luego de dos años de ausencia. En 2024 disputó la Copa Sudamericana y este año quedó eliminado en el repechaje, tras perder ante Alianza Lima.

Por el momento son solo rumores y todavía no hubo una voz oficial por parte de la Conmebol, que tampoco llevó a cabo las inspecciones correspondientes en Brandsen 805 durante este 2025 para analizar como opción de sede para la final.

La Bombonera.jpg La Bombonera, estadio de Boca Juniors EFE La Bombonera es uno de los grandes estadios de Sudamérica y uno de los más emblemáticos que aún no ha recibido una final de Libertadores desde 2018, momento en el que se empezó a jugar a partido único y edición que fue la final entre Boca y River, que ganó el Millonario. Desde entonces el Monumental de Lima, el Maracaná y el Centenario de Uruguay acumulan dos y el Monumental de Núñez la restante.

El estadio de Boca, después del Centenario, es el estadio que más partidos decisivos de la Copa Libertadores albergó, con un total de 11, todas con el Xeneize como protagonista. Los requisitos que pide Conmebol para albergar una final Capacidad del estadio : Debe tener, como mínimo, una capacidad de 40.000 espectadores.

: Debe tener, como mínimo, una capacidad de 40.000 espectadores. Campo de juego : Es obligación que el estadio tenga el Field Certificate (certificado de césped) (1 o 2 estrellas), emitido por la FIFA. Las dimensiones del campo de juego deben ser preferencialmente de 105m x 68m (mínimo de 100m x 64m y máximo de 110m x 75m).

: Es obligación que el estadio tenga el Field Certificate (certificado de césped) (1 o 2 estrellas), emitido por la FIFA. Las dimensiones del campo de juego deben ser preferencialmente de 105m x 68m (mínimo de 100m x 64m y máximo de 110m x 75m). Sistema de drenaje : Adecuado al clima local para garantizar la realización de los partidos bajo adversidades climáticas.

: Adecuado al clima local para garantizar la realización de los partidos bajo adversidades climáticas. Sistema de irrigación : Preferencialmente automático, que permita la distribución homogénea de la lámina de agua por la superficie.

: Preferencialmente automático, que permita la distribución homogénea de la lámina de agua por la superficie. Conectividad : Conexión Wi-Fi de alta velocidad en camerinos de árbitros y Oficiales: Este requisito es fundamental y obligatorio, para poder realizar desde dicho sitio la carga de datos del partido al Sistema COMET de la Conmebol.

: Conexión Wi-Fi de alta velocidad en camerinos de árbitros y Oficiales: Este requisito es fundamental y obligatorio, para poder realizar desde dicho sitio la carga de datos del partido al Sistema COMET de la Conmebol. Energía y Servicios : El club local debe proveer el suministro de energía, energía de back up, iluminación, agua y todos los recursos adicionales que se hagan necesarios para la realización del partido, libre de todo cargo. Sistema Electrógeno interconectado (Generador Eléctrico) preferentemente insonorizado para garantizar el suministro de electricidad, principalmente el campo de juego de forma ininterrumpida, constante y continua en el caso de falla en la red principal.

: El club local debe proveer el suministro de energía, energía de back up, iluminación, agua y todos los recursos adicionales que se hagan necesarios para la realización del partido, libre de todo cargo. Sistema Electrógeno interconectado (Generador Eléctrico) preferentemente insonorizado para garantizar el suministro de electricidad, principalmente el campo de juego de forma ininterrumpida, constante y continua en el caso de falla en la red principal. Reflectores : Nivel de iluminación vertical mínima de 1200 lux

: Nivel de iluminación vertical mínima de 1200 lux Sala de prensa : Capacidad mínima de 50 personas. Cabe destacar que La Bombonera cumple con todos estos ítems que solicita la Conmebol para albergar una final.