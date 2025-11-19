Bergara responsabilizó a Adeom por problemas de limpieza y el sindicato respondió desmintiendo cifras del intendente

Una vez más, la limpieza de Montevideo vuelve a ser centro del debate político a nivel departamental con la discusión entre la administración -ahora a cargo de Mario Bergara- y el sindicato de trabajadores, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

El jerarca municipal encendió la mecha el lunes, cuando en rueda de prensa reconoció que en octubre la situación había empeorado, y lo atribuyó a medidas sindicales. "Se dio una situación de conflicto con Adeom que sin duda alteró. Pasamos de 4.400 contenedores levantados por día en setiembre a 3.300 en octubre", dijo en rueda de prensa.

"Hubo dos días de paro general, hubo paros de una hora, hubo 44 asambleas con paro en los distintos lugares vinculados a la recolección" , justificó el frenteamplista.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera , respondió en entrevista con Puesta a punto (Canal 12) este martes y desmintió las cifras de Bergara. Si bien reconoció que hubo dos paros de 24 horas -uno por asamblea del sindicato el 14 de octubre y otro marcado por el PIT-CNT el 29 del mismo mes-, aclaró: "No llegamos nunca a las 44 asambleas que afirma el intendente. Octubre tiene 31 días, no me dan los números".

En este camino, Tejera aseguró que no hay "ninguna medida sindical" vigente en el sector de limpieza, pero que sí desde hace semanas que se trabaja a reglamento, es decir, sin realizar horas extra, como respuesta a los "recortes" de la comuna, según la visión del gremio.

¿Por qué se dan los problemas de limpieza? Para Tejera, el motivo está en la "falta de personal".

"Hace varios períodos que decimos que hace falta personal. Se ha ido desmantelando el sector, se han privatizado muchas de las tareas, pero no la de los levanta contenedores", dijo.

Ante esta falta de trabajadores, habitualmente la "gran mayoría" de los "300 o 400" trabajadores "hace un turno y medio" cada día para "cumplir con la ciudadanía y mantener medianamente en orden la situación de la basura en la calle". Esto se cortó en el mes de octubre, generando la acumulación de residuos en los contenedores de la capital.

"Nosotros hicimos una propuesta, la están evaluando", dijo Tejera, que también criticó la contratación de "83 asesores" durante los primeros meses de gestión de Bergara.

"Mientras a los trabajadores con salarios más bajos les recortaron sextas jornadas de labor, ingresaron 83 asesores con salarios de seis cifras. Son menos que en la administración de Carolina Cosse, pero si estamos en política de austeridad, ¿es necesario que los 83 entren hoy y se deje de prestar servicios a la ciudadanía?", se preguntó Tejera.