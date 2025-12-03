Dólar
moratorio

"Sobran los motivos": Gonzalo Moratorio compartió una foto con su hija recién nacida y redobló su batalla contra el tumor que padece

El 28 de noviembre se conoció el nacimiento de Abril, la hija del virólogo Gonzalo Moratorio y su esposa, Natalia Ibáñez

3 de diciembre 2025 - 11:11hs
moratoriopadre

El virólogo Gonzalo Moratorio, quien días atrás se convirtió en padre, compartió una foto junto con su hija Abril y celebró que "sobran los motivos por los que pelear".

El 28 de noviembre se conoció el nacimiento de Abril, la hija del virólogo Gonzalo Moratorio y su esposa, Natalia Ibáñez. Este acontecimiento ocurrió después de que la pareja enfrentara, casi al mismo tiempo, un tratamiento contra un tumor cerebral y un embarazo.

En una entrevista de hace más de dos años, Ibáñez había expresado su deseo de agrandar la familia, lo que sorprendió a Moratorio. "Si le tengo que decir algo a Gonza es agradecerle, porque en los momentos en los que yo estuve mal él ha sido un apoyo excepcional", comentó en ese entonces, mostrando su esperanza de que su familia creciera.

El científico, emocionado, también destacó el apoyo incondicional de su pareja, agradeciendo todos los días su presencia durante los momentos más complejos.

Moratorio, quien había sido diagnosticado con un tumor cerebral muy agresivo en julio, compartió en redes sociales sus avances en el tratamiento, afirmando estar convencido de que ganaría la batalla. En ese entonces, también expresó que el embarazo de su esposa le daba una "tremenda fuerza" para seguir adelante. "Me impulsa todos los días", dijo.

A pesar de las dificultades, el nacimiento de Abril se convierte en un símbolo de esperanza para la familia. "¡Gracias por tanto cariño, sobran los motivos por los que pelear!", escribió Moratorio en sus redes sociales, donde compartió una foto con su bebé luciendo una camiseta de Nacional, recientemente consagrado campeón uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzamoratorio/status/1996014728498553331&partner=&hide_thread=false

moratorio Gonzalo Moratorio hija

