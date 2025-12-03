Dólar
Nacional / SOLIDARIDAD

Padres de un joven que luchó contra el cáncer durante 20 años donaron dinero sobrante de campaña solidaria a un niño con la misma enfermedad

Alejandro, el niño de dos años, ya ha sido sometido a dos cirugías, pero necesita una tercera intervención y un tratamiento posterior con un coste de US$ 150 mil

3 de diciembre 2025 - 10:26hs
Alejandro Estévez

Alejandro Estévez

Instagram: Todos por Ale

María Laura Zefferino y Roberto Fernández, padres de Renato, un joven que falleció el 1º de abril a los 25 años después de haber luchado contra un glioma quiasmático hipotalámico, decidieron destinar el dinero sobrante de la campaña solidaria 'Todos por Renato' para ayudar a un niño de dos años con cáncer.

En 2005, cuando Renato tenía 5 años, se le diagnosticó un tumor cerebral que le pronosticaba una esperanza de vida corta y la posibilidad de perder la vista.

Para tratar el padecimiento, la familia debía llevarlo hasta Alemania, donde se le aplicaría un tratamiento quirúrgico por un valor de 60 mil euros. En este marco, llevaron adelante una campaña solidaria con la que lograron costear el procedimiento.

Aunque la cirugía fue exitosa y permitió que Renato pudiera vivir 20 años más, el dinero de la campaña no se utilizó completamente. Al final, quedó un excedente cercano a los 30.000 euros, que sus padres conservaron por si se necesitaba para nuevos tratamientos.

En este marco, y según informaron los padres de Renato mediante el portal Soriano Al Día, el dinero fue ahora destinado a la causa de Alejandro Esteves Estigarribia, un niño de 2 años que padece un ependimoma de grado 2.

Alejandro ya ha sido sometido a dos cirugías, pero necesita una tercera intervención y un tratamiento posterior con radioterapia especializada en oncología pediátrica.

Tras evaluar diferentes opciones, la familia de Alejandro optó por la terapia con protones, un tratamiento más preciso y menos invasivo que la radioterapia convencional, que se realiza en España y tiene un costo estimado de US$ 150 mil.

El dinero donado por los padres de Renato –US$ 29.296– servirá para financiar parte del tratamiento de Alejandro.

En un emotivo mensaje compartido mediante el consignado medio, María Laura y Roberto explicaron su decisión: "Este dinero siempre estuvo bajo nuestra custodia por si Renato lo necesitaba para algún tratamiento. Hoy queremos hacer realidad nuestra promesa en memoria de Renato de que lo que sobrara iba a ser destinado para ayudar a un niño que lo necesitara como lo necesitó Renato en su momento".

"Sabemos que Renato se siente feliz de poder ayudar como lo hizo en su corta vida, con su gran vocación de servicio, participando y defendiendo muchas actividades sociales", agregaron.

