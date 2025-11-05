"Te arrebataron la vida": el dolor de los padres de Lola Ferreres y el altar que le hicieron sus compañeros en el liceo

Los padres de Lola Ferreres , la joven de 18 años que murió en un accidente de tránsito ocurrido en Camino de los Arrayanes el pasado domingo, compartieron un mensaje en redes sociales , donde recordaron a su hija, reclamaron medidas de seguridad vial a las autoridades y expresaron su dolor tras la tragedia que también cobró la vida de su novio, Agustín Cajtak , quien conducía el vehículo en el momento del accidente.

El trágico hecho se produjo cuando otro automóvil realizó un sobrepaso en doble línea continua, provocando un choque frontal entre los dos vehículos. El impacto resultó fatal para ambos jóvenes.

En su posteo, los padres de Ferreres, quienes trabajan en el rubro gastronómico en la zona de Solanas, manifestaron su sufrimiento y la frustración por lo ocurrido. " Lolita, eternamente en nosotros. Te amamos tanto, hija. Te arrebataron la vida en un segundo, tantos proyectos , tanto por vivir. Se tiene que saber que, cuando Lolita cumplió 18 años, le regalamos clases de manejo para que —como toda persona— pudiera tener su independencia", escribieron en las últimas horas.

ENTREVISTA Experto en tráfico de armas de la OEA: "Es muy fuerte la evidencia que nos muestra que el mercado legal abastece al mercado ilegal"

Además, contaron cómo el primer incidente vial que vivió su hija la marcó profundamente: "El segundo día, ¡el segundo!, un hijo de puta la chocó yendo en un coche escuela . Ella realizó una correcta maniobra. Desde ese día llegó llorando y nos dijo: ‘Yo no voy a poder’, y no quiso tomar ninguna clase más. ¿Es justo?", agregaron.

Los padres también aprovecharon la ocasión para expresar su enojo por el estado del tránsito en Maldonado, pidiendo acciones concretas para evitar que otras tragedias como esta se repitan. "Todo el puto tránsito da asco. Hagan algo. Lo hecho no es suficiente: mueren inocentes. Lo último que voy a expresar con mayúscula, porque es un grito: ‘Pígola, haga algo’", escribieron, refiriéndose al responsable de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.

"Estamos atravesados por el dolor y odiados. Por favor, suplico a quien corresponda: hagan algo. Abella, haga algo", añadieron, dirigiéndose también al intendente, Miguel Abella.

Finalmente, hicieron un llamado a la reflexión sobre la peligrosidad de las rutas en la zona: "Punta Ballena da miedo cruzar. Rotondas, el repecho de Lussich es una rifa. Los accesos al barrio hacia la cancha de Punta Ballena son peligrosos. A mi hija y a Agustín los mataron —en el mejor de los casos— dos imprudentes", concluyeron.

Lola vivía junto a sus padres en la zona de Punta Ballena y, desde febrero, mantenía una relación con Agustín Cajtak, un joven con quien compartía una amistad de años y pocos meses de diferencia de edad. La tragedia deja un vacío profundo en la comunidad, mientras los padres de Lola claman por justicia y medidas más estrictas en las rutas locales.

Compañeros de Lola Ferreres la homenajean en el banco que solía ocupar

Los compañeros de clase de Lola de 6° año de Arte del Liceo N°1 de Maldonado rindieron homenaje a su memoria. En el banco que la joven solía utilizar en su institución, sus amigos y allegados dejaron flores y escribieron su nombre, para honrar su recuerdo y su presencia en la comunidad educativa..

4102616701762267866

Tras conocerse la trágica noticia, el gremio estudiantil emitió un comunicado en el que lamentaron profundamente las muertes de Ferreres y de Agustín Cajtak, quien también perdió la vida en el mismo siniestro. El comunicado destacó que Cajtak, al igual que Lola, formaba parte de la institución y ya había egresado para continuar con sus estudios terciarios.