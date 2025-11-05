Dólar
CERRO LARGO

"Profundo pesar": murió el alcalde de Aceguá Javier "Cabeza" Rodríguez a los 55 años

El Partido Nacional publicó un mensaje en sus redes sociales manifestando su "pesar" por la muerte de Rodríguez

5 de noviembre 2025 - 10:21hs
Javier Cabeza Rodríguez

Javier 'Cabeza' Rodríguez

Intendencia de Cerro Largo

El alcalde de Aceguá, Javier "Cabeza" Rodríguez, falleció en las últimas horas a los 55 años. Desde el Partido Nacional informaron el hecho y lo despidieron con un sentido mensaje en redes sociales.

"El Partido Nacional expresa su pesar por el fallecimiento de Javier 'Cabeza' Rodríguez, alcalde de Aceguá", escribieron en X.

"Acompañamos con afecto a su familia, amigos y a toda la comunidad de Aceguá en este difícil momento. QEPD", añadieron.

Rodríguez, quien había sido reelecto con alcalde, falleció a sus 55 años tras una larga lucha contra el cáncer, informó el medio local La Voz de Melo. Tenía dos hijos.

Desde la Intendencia de Cerro Largo emitieron un comunicado del hecho, donde lamentaron "profundamente" la partida de Rodríguez.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad aceguense en este difícil momento", escribieron en cuenta oficial de Facebook de la comuna.

La alcaldía de Río Branco publicó también un mensaje tras el fallecimiento de Rodríguez, saludando a la familia.

"El Municipio de Río Branco, lamenta profundamente el fallecimiento del Alcalde de Aceguá, Javier Rodríguez", expresaron.

"Saludamos y acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y a toda su comunidad", añadieron.

Desde el municipio Isidoro Noblía, lamentaron el fallecimiento del alcalde nacionalista, expresando su "profundo pesar" por lo ocurrido.

"Hacemos llegar nuestro más sentido saludo y acompañamiento a su familia, allegados y a toda la comunidad de Aceguá en este difícil y doloroso momento", aseguraron.

"Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y nos unimos en el sentimiento y respeto hacia quien desempeñó su labor con compromiso y vocación de servicio. Estamos con ustedes, querido Municipio de Aceguá", cerraron.

