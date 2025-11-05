VIDEO | La presidente de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual callejero

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , fue víctima de acoso sexual callejero en pleno Centro Histórico de la ciudad capital.

El hecho tuvo lugar el martes luego de que la mandataria se acercara al público que se encontraba en las inmediaciones al Palacio Nacional . Al instante, un hombre la abordó y alcanzó a tocarla.

El bochornoso episodio fue compartido en redes sociales, generando fuerte repudio, tanto por el accionar del agresor, como al dispositivo de seguridad presidencial.

El hombre fue detenido en el mismo perímetro de la agresión, la zona centro de la Ciudad , por agentes de la policía capitalina en coordinación con federales a las 21 horas, unas cinco horas después del episodio.

Identificado como Uriel"N", se encuentra a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Cuidad de México, en la colonia Doctores. Según reportes de autoridades locales, buscarán imputar los delito de acoso y abuso sexual.

La Jefa de Gobierno del distrito federal Clara Brugada se solidarizó con la mandataria: “No llego sola, llegamos todas”, remarcó en un comunicado.

“Nuestra presidenta tiene derecho de caminar libremente por las calles de su ciudad. En ese sentido, informo que el acosador ya fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se procederá como lo marca la ley. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres”, escribió en X (exTwitter).