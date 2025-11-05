Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Robo piraña a una joyería en Las Piedras: delincuentes rompieron la puerta a patadas y se llevaron mercadería, pero fueron detenidos

Las autoridades recuperaron la mercadería robada e incautaron las armas utilizadas en el atraco

5 de noviembre 2025 - 10:08hs
Robo piraña en joyería de Las Piedras
Foto: cuenta de Facebook Santiago Bernaola

Este martes sobre las 16:30 se registró un nuevo robo piraña, esta vez en la ciudad canaria de Las Piedras.

Cuatro delincuentes llegaron en dos motos a una joyería en avenida Artigas y Pilar Cabrera, en pleno centro de la ciudad. Dos de ellos bajaron con cascos, guantes y bolsos y rompieron el vidrio de la puerta a patadas.

Una vez adentro del local, rompieron vitrinas y robaron decenas de joyas. A los pocos segundos volvieron a aparecer los cómplices en moto y se fueron rápidamente.

Un policía de particular intentó detenerlos y efectuó un disparo al tiempo que otros transeúntes intentaron quitarles los bolsos. Los delincuentes huyeron, pero tras una persecución fueron detenidos en el barrio Corfrisa de la ciudad.

Las autoridades incautaron las armas, joyas y motos.

En el atraco no hubo personas heridas. Subrayado informó que la dueña del local, a ver a los delincuentes aproximarse se refugió en el baño.

