/ Nacional / PRÓFUGO

Extraditaron de Argentina a Uruguay a anciano de 90 años buscado por abusar de una niña en un ómnibus

El hombre se sentó junto a la niña en un ómnibus de Montevideo y tocó sus partes íntimas; la menor le contó lo sucedido a su madre cuando llegaron a destino

20 de agosto 2025 - 17:39hs
El anciano junto a la Policía Argentina antes de ser extraditado a Uruguay

El anciano junto a la Policía Argentina antes de ser extraditado a Uruguay

Un anciano de 90 años fue detenido en Argentina y extraditado a Uruguay, buscado por abusar sexualmente de una niña de 8 años en un ómnibus de Montevideo en setiembre de 2024, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El hecho ocurrió en un viaje de la línea 121 de Cutcsa, con destino a Punta Carretas. La víctima se subió junto a su hermana y su madre pero se sentó sola, situación que aprovechó el hombre para sentarse junto a ella y tocar sus partes íntimas por encima de la ropa durante el trayecto.

La niña contó a su madre sobre lo sucedido cuando llegaron a su destino, y la mujer denunció los hechos a la Policía.

MALDONADO

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano

La Policía de Maldonado trabaja en el caso.
TRAGEDIA

Unidad de Víctimas de Fiscalía despliega acciones de apoyo y contención para familiares de la niña asesinada por su padre en Maldonado

Según informó El Telégrafo, tras ser denunciado el anciano se fugó del país, e Interpol emitió una alerta roja de búsqueda internacional en su contra.

La Policía Federal Argentina (PFA) descubrió que el implicado estaba viviendo en un complejo de apartamentos de la localidad de Colón, vecina a Paysandú, donde fue detenido.

En las últimas horas el anciano fue entregado por las autoridades argentinas a sus pares uruguayos en el puente internacional General Artigas, que une a Colón y Paysandú.

