Extraditaron de Argentina a Uruguay a anciano de 90 años buscado por abusar de una niña en un ómnibus

El anciano junto a la Policía Argentina antes de ser extraditado a Uruguay

Un anciano de 90 años fue detenido en Argentina y extraditado a Uruguay , buscado por abusar sexualmente de una niña de 8 años en un ómnibus de Montevideo en setiembre de 2024, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El hecho ocurrió en un viaje de la línea 121 de Cutcsa , con destino a Punta Carretas. La víctima se subió junto a su hermana y su madre pero se sentó sola , situación que aprovechó el hombre para sentarse junto a ella y tocar sus partes íntimas por encima de la ropa durante el trayecto.

La niña contó a su madre sobre lo sucedido cuando llegaron a su destino , y la mujer denunció los hechos a la Policía.

Según informó El Telégrafo, tras ser denunciado el anciano se fugó del país , e Interpol emitió una alerta roja de búsqueda internacional en su contra.

La Policía Federal Argentina (PFA) descubrió que el implicado estaba viviendo en un complejo de apartamentos de la localidad de Colón, vecina a Paysandú, donde fue detenido.

En las últimas horas el anciano fue entregado por las autoridades argentinas a sus pares uruguayos en el puente internacional General Artigas, que une a Colón y Paysandú.