La Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó todas las restricciones que tendrán los hinchas de Perú para el partido con Uruguay por Eliminatorias

Luis Abram de Perú ante Nahitan Nández de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó este miércoles una inédita decisión. Para el partido que la selección de Uruguay jugará contra Perú el jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, se anunciaron una serie de restricciones para la hinchada visitante.

Los hinchas de Perú que concurran al Estadio Centenario solo podrán ingresar al sector destinado para hinchas visitantes que será la puerta 24 de la Tribuna América.

Los hinchas de Perú que compren entradas para la Ámsterdam, Colombes, Olímpico o el sector de Uruguay de la América e intenten entrar con ropa de la selección de Perú no serán admitidos y tampoco serán reubicados en el lugar que deben ir.

Además, se prohibirá el ingreso a los sectores que correspondan a hinchas de Uruguay para aquellos parciales peruanos que pretendan ingresar con camiseta de clubes de su país.

El partido comenzará a la hora 20.30 y Uruguay buscará sellar su clasificación directa al Mundial.

Perú necesita ganar y que Venezuela pierda para mantener su ilusión matemática de alcanzar el repechaje.

Las entradas para sus parciales ya están en venta a US$ 100. Los menores de cinco años entran gratis acompañados por un mayor pero sin derecho a asiento.

