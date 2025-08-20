Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / INÉDITO

La Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó todas las restricciones que tendrán los hinchas de Perú para el partido con Uruguay por Eliminatorias

Mirá todas las restricciones que tendrán los hinchas de Perú de cara al partido contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

20 de agosto 2025 - 21:48hs
Luis Abram de Perú ante Nahitan Nández de Uruguay

Luis Abram de Perú ante Nahitan Nández de Uruguay

FOTO: AFP

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó este miércoles una inédita decisión. Para el partido que la selección de Uruguay jugará contra Perú el jueves 4 de setiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, se anunciaron una serie de restricciones para la hinchada visitante.

Los hinchas de Perú que concurran al Estadio Centenario solo podrán ingresar al sector destinado para hinchas visitantes que será la puerta 24 de la Tribuna América.

Los hinchas de Perú que compren entradas para la Ámsterdam, Colombes, Olímpico o el sector de Uruguay de la América e intenten entrar con ropa de la selección de Perú no serán admitidos y tampoco serán reubicados en el lugar que deben ir.

Además, se prohibirá el ingreso a los sectores que correspondan a hinchas de Uruguay para aquellos parciales peruanos que pretendan ingresar con camiseta de clubes de su país.

Juan Ramón Carrasco
SELECCIÓN URUGUAYA

Juan Ramón Carrasco iba al gimnasio, envió un audio de Whatsapp a una emisora de radio y pidió a cuatro jugadores para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Rodrigo Aguirre festeja su gol para Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias
SELECCIÓN URUGUAYA

Rodrigo Aguirre palpita el próximo Mundial, se ilusiona con cada llamado de Marcelo Bielsa y asume que tiene una "doble chance" con la selección uruguaya

El partido comenzará a la hora 20.30 y Uruguay buscará sellar su clasificación directa al Mundial.

Perú necesita ganar y que Venezuela pierda para mantener su ilusión matemática de alcanzar el repechaje.

Las entradas para sus parciales ya están en venta a US$ 100. Los menores de cinco años entran gratis acompañados por un mayor pero sin derecho a asiento.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

Embed

Temas:

selección uruguaya Eliminatorias Perú AUF

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos