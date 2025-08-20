Dólar
/ Nacional / SUÁREZ Y REYES

"Una reunión más social que política": Orsi recibe a los 19 intendentes en la Residencia de Suárez y Reyes para comer un asado

La reunión se da en la misma jornada en que los senadores de la oposición anunciaron que se retiran de la coordinación parlamentaria

20 de agosto 2025 - 20:47hs
20250730 Emiliano Soravilla, Ricardo Arim, Yamandu Orsi, Nicolás Olivera. Congreso de Intendentes y Poder Ejecutivo acuerdan transferencias para el quinquenio.
Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con los 19 intendentes del Uruguay para comer un asado en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes.

Los jefes departamentales llegaron desde todas las capitales del país hasta el barrio del Prado de Montevideo, en lo que calificaron como "una reunión más social que política".

La reunión con los intendentes se da en la misma jornada en que los senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que se retiran de la coordinación parlamentaria, tras acusar al Frente Amplio de no cumplir con su palabra.

La determinación se dio luego de que los senadores del oficialismo comunicaran que solicitarán la aplicación del artículo 115 de la Constitución a raíz del insulto de Sebastián Da Silva a Nicolás Viera, durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti.

De los 19 intendentes; 14 son blancos, cuatro frenteamplistas y el restante es colorado.

Entre otros, los intendente de Artigas, Durazno, Rocha, Maldonado y Soriano ya llegaron a la reunión convocada por el presidente.

El intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, contó que "si se da la oportunidad" plantearán asuntos como "caminería rural, vertederos o temas medioambientales", dijo en rueda de prensa durante su ingreso.

Por su parte, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, confesó que es la primera vez que ingresaría a la Residencia Presidencial.

"No sé si va a dar para planteos que llevan su tiempo y negociaciones. Seguramente se van a tirar sobre la mesa un montón de temas", dijo Algorta en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Entre otros temas, el duraznense contó que venían hablando de temas como "la libreta por puntos", aunque agregó que "el tono va a ser distendido".

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, agregó que "los planteos puntuales" se harán mediante el Congreso de Intendentes.

"Esta es una reunión más social que política (...) los intendentes no representamos partidos", dijo Umpiérrez en la noche en que los senadores blancos y colorados se retiraron de la coordinación parlamentaria.

