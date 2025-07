Tras intervención de Orsi, el Congreso de Intendentes encamina acuerdo con el gobierno por transferencias de fondos

En principio, el presidente contempló dos de las principales demandas que tenían los intendentes: cambiar la distribución de la administración del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y repartir de forma distinta el fondo adicional de US$ 80 millones que propuso el gobierno. Es decir, la cantidad de recursos es la misma pero los gobiernos departamentales manejan más plata y los 17 del interior reciben un poco más que Montevideo y Canelones.

Al mismo tiempo, el nuevo fondo de US$ 80 millones que inicialmente se iba a repartir la mitad para Montevideo y Canelones y la otra mitad para el resto de las 17 intendencias también va a tener cambios. Si bien están terminando de afinar los números, una de las posibilidades que se maneja es que el interior reciba unos US$ 45 millones y los departamentos de la zona metropolitana los restantes US$ 35 millones. Este fondo se empieza a aplicar a partir de 2028.

De esta forma, Orsi logró destrabar las conversaciones entre la OPP y el Congreso de Intendentes y llegar a un acuerdo antes del 31 de julio, el plazo límite previsto por la Constitución.

El Congreso de Intendentes se reúne este mediodía y esperan la presencia del presidente para celebrar el acuerdo.