Yamandú Orsi se reunió con Daniel Noboa y anunció la firma de dos acuerdos por seguridad con Ecuador

Este martes, el presidente de la República, Yamandú Orsi , se reunió con su par de Ecuador, Daniel Noboa, y tras el encuentro, anunciaron la firma de dos acuerdos que involucran al Ministerio del Interior y al de Defensa Nacional .

En su discurso, Orsi destacó que comparte con el presidente Noboa la "inquietud" de buscar la "mayor cantidad de vínculos" con los países vecinos, aprovechando que conviven en un continente "ausente" de guerras.

En este sentido, el presidente marcó que en la región existen "oportunidades" , al no contar con conflictos internacionales, que "quizás no las estamos aprovechando lo suficiente" .

Sobre este encuentro, enmarcado en el Consenso de Brasilia, Orsi mencionó que pudo intercambiar "opiniones y visiones" sobre sus economías y también sobre la "geopolítica y las dificultades que países similares estamos teniendo" .

En particular, acerca del consenso, el mandatario uruguayo subrayó que una de sus "ventajas" estaba en que "tiene temas bastante aterrizados, bastante concretos".

Tras esto, anunció la firma de dos acuerdos, uno "concreto de acercamiento e intercambio a nivel del Ministerio del Interior" y otro "en clave de defensa".

Por su parte, Noboa resaltó la importancia de "tomarse el tiempo" para conversar, tratar y entender "cuáles son las necesidades de cada uno, las particularidades de nuestros pueblos y también cómo podemos ayudar a solucionar los problemas de la gente".

"El Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar en conjunto con Uruguay, hemos firmado dos acuerdos, uno con el Ministerio de Interior, otro con el Ministerio de Defensa, en temas de seguridad", dijo y recordó que ellos están peleando fuertemente contra los "grupos narcoterroristas".

"El Ecuador tiene muchas bondades, cuenta con gente fuerte, resiliente, que lo que busca es paz, justicia y dignidad. En eso creo que lo compartimos. Por ello, siempre estaré de su lado también en su misión, por mejorar la vida al pueblo uruguayo", cerró.

Con esta visita, tal como informó El Observador, Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del Consenso de Brasilia, un foro apadrinado por Lula Da Silva y el fallecido José Mujica que integran los 12 países del continente sudamericano.