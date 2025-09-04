Dólar
/ Nacional / ROBO

Ladrones robaron más de $ 2.000.000 de local de pagos de Empalme Olmos: realizaron dos boquetes en el techo para entrar

Los implicados pintaron con aerosol las cámaras de seguridad y luego rompieron la caja fuerte del local con varias herramientas

4 de septiembre 2025 - 9:24hs
Patrulleros de la Policía. (Archivo)

Patrulleros de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Un grupo de ladrones robó más de $ 2.000.000 de un local de pagos del barrio Empalme Olmos este miércoles por la madrugada, confirmaron fuentes de la Policía a El Observador.

Según informó Telenoche, los delincuentes ingresaron al local tras realizar dos boquetes en el techo de isopanel del comercio, que está dentro de un supermercado ubicado en el kilómetro 39 de la Ruta 8.

El primero fue al techo del local de pagos, pero tenía una lámina de seguridad, por lo que tuvieron que realizar otro para ingresar al supermercado, al que bajaron con cuerda y una escalera, y luego llegar al comercio interno.

Dentro del súper, los implicados pintaron con aerosol las cámaras de seguridad para tapar sus movimientos, y ya en el local de pagos rompieron la caja fuerte con varias herramientas que luego abandonaron.

Los ladrones se fugaron con $ 2.000.000 y US$ 1.000 tras pasar más de dos horas en el interior del comercio.

"Arrancar el día con esta mala noticia nos chocó", lamentó en una entrevista con Telenoche Luis, encargado del local que se enteró de la situación cerca de las 06:00 del miércoles, cuando los trabajadores del área de carnicería del súper llegaron y avisaron sobre el robo.

"Estaban preparados", marcó el trabajador, quien cree que los ladrones tenían "todo estudiado" y eligieron "los primeros días del mes" porque son las jornadas "más fuertes", en las que los locales de cobranza tienen más dinero.

Policía y Fiscalía investigan el caso.

Empalme Olmos ladrones policía supermercado

