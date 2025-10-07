Con Lionel Messi, la selección argentina se concentra en Miami: los amistosos que jugará la albiceleste

La selección argentina se concentra en Miami para afrontar una nueva fecha FIFA con dos amistosos internacionales, con la presencia de Lionel Messi entre los convocados, y jugará ambos compromisos en Estados Unidos.

El equipo de Lionel Scaloni se concentra en Fort Lauderdale , donde ya comenzaron a sumarse los jugadores provenientes de distintas ligas del mundo para afrontar los compromisos, con algunas novedades en la lista con respecto a la última convocatoria.

El plantel argentino tiene previsto disputar su primer amistoso el 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami a las 21:00, mientras que el segundo encuentro será el 13 de octubre a las 20 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Los primeros en sumarse a la delegación en Miami fueron algunos de los futbolistas que se desenvuelven en la Premier League : Enzo Fernández (Chelsea), Cristian Cuti Romero (Tottenham) y Marcos Senesi (Bournemouth) . A ellos se les agregaron Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi , procedentes del Olympique de Marsella , desde la Ligue 1 de Francia .

La concentración también ya cuenta con las presencias de José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos del Palmeiras, quienes arribaron tras eliminar a River y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores, además de alcanzar la cima del Brasileirao el último fin de semana.

La lista de convocados con Lionel Messi a la cabeza

Con varias novedades, Scaloni convocó a 27 futbolistas para esta fecha FIFA con la presencia de caras nuevas, siendo algunos jugadores que militan en el fútbol argentino. Las principales sorpresas fueron el defensor Lautaro Rivero (River Plate), el arquero Facundo Cambeses (Racing Club) y Anibal Moreno (Palmeiras).

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).