Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Boca Juniors emitió un comunicado sobre el estado de Miguel Ángel Russo: la salud del entrenador

Boca Juniors emitió un comunicado oficial en sus redes sociales sobre el estado de salud de su entrenador Miguel Ángel Russo

7 de octubre 2025 - 8:17hs
Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre

Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre

Foto: AFP

El entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está internado "con pronóstico reservado", informó el club de fútbol este lunes por la noche, en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Russo "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", escribió Boca en su cuenta oficial en X. "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", añadió la institución.

Russo, de 69 años, fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo por el Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false
Miguel Ángel Russo
BOCA JUNIORS

Miguel Ángel Russo se ausentó en la primera práctica de la semana de Boca Juniors: la salud del entrenador

honda preocupacion en boca juniors por el estado de salud de su tecnico miguel russo
ARGENTINA

Honda preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de su técnico Miguel Russo

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV", dijo Úbeda a periodistas tras el partido.

El capitán del equipo, Leandro Paredes, coincidió: "Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

En sus recientes apariciones públicas, que se alternaron con internaciones hospitalarias o domiciliarias, se lo vio delgado, caminando con dificultad y con voz débil.

El popular club de Buenos Aires no había dado partes oficiales sobre su salud hasta este lunes, aunque es sabido que en 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Miguel Ángel Russo y un septiembre con altibajos de salud

La salud de Russo empezó a causar una preocupación creciente luego de ser internado tres veces en casi un mes.

A finales de septiembre, fuentes cercanas al club dijeron a la AFP que el entrenador había sido hospitalizado el día 24 mientras se realizaba una batería de estudios médicos, y que se reincorporaría pronto a las prácticas.

Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Sin embargo, el técnico que llevó al Xeneize a alzar su última Copa Libertadores, en 2007, ha estado ausente en el banco desde entonces.

Miguelito asumió las riendas del equipo por tercera vez en junio, en medio de un evidente deterioro físico.

Una de las primeras imágenes que causaron inquietud se dio a finales de agosto, durante un partido en el que Boca venció a Aldosivi en Mar del Plata, cuando se lo vio decaído y somnoliento en el banco de suplentes.

El DT luego reapareció al mando frente a Rosario Central, donde fue ovacionado por la hinchada rosarina, que lo considera casi un prócer, y después acudió a La Bombonera para dirigir ante Central Córdoba, el 21 de septiembre.

Russo ya había mostrado una fuerza similar en diciembre de 2017, cuando ganó el título de la liga de Colombia al mando de Millonarios un día después de haber recibido una sesión de quimioterapia en Bogotá.

"Hubo muchos que dijeron tonterías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno, el resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo, también de mi familia", había afirmado el timonel a mediados del mes pasado.

FUENTE: AFP

Temas:

Boca Juniors Miguel Ángel Russo Leandro Paredes

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Imanol Machuca de Vélez Sarsfield ante Pedro Milans de Peñarol por la Copa Libertadores
FÚTBOL

Escándalo: la FIFA suspendió por un año a siete jugadores, tres argentinos, y a la Federación de Malasia, en donde se encuentra la selección uruguaya para jugar

Jeremía Recoba y su festejo en Las Palmas tras ganarle a Cádiz
URUGUAYOS

El novedoso puesto en el que Jeremía Recoba volvió a jugar tras tres partidos sin minutos y con una actuación que dejó "muy contento" al entrenador de Las Palmas

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
ESPAÑA

Los elogios del diario AS de España y de su técnico Xabi Alonso sobre Federico Valverde y su negativa a jugar de lateral derecho de Real Madrid, a donde jugó el sábado: "No le gusta, pero funciona"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos