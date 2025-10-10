Dos obreros cayeron al vacío mientras trabajaban en una obra en Maldonado: ambos fueron hospitalizados

Obreros cayeron de una obra en Maldonado

Dos obreros cayeron de una altura de seis metros este viernes mientras trabajaban en una obra por Avenida Aparicio Saravia , informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Según el parte policial de las autoridades del departamento fernandino, el hecho se registró en horas de la mañana, cuando se recibió comunicación al Servicio de Emergencia 911 dando cuenta que dos obreros habría caído de una altura de seis metros y se encontrarían inconscientes .

Un móvil policial se presentó en el lugar junto con una unidad de emergencia. Una vez allí, los efectivos confirmaron que las víctimas se encontraban colocando hormigón cuando cedió una parte del encofrado .

Como consecuencia de este accidente, uno de los hombres había sido derivado a centro asistencial previo al arribo del móvil por unidad de emergencia, por lo que aún resta esperar el diagnostico médico.

El otro trabajador, en tanto, fue asistido por medico de unidad de emergencia y derivado a centro asistencial con diagnostico "politraumatismo de tórax cerrado".

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las tareas de rigor correspondientes.

Noticia en desarrollo