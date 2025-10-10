El elogio de Lacalle Pou a María Corina Machado por el premio Nobel de la paz: "Admiración y respeto por ella"

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou , elogió a la dirigente venezolana María Corina Machado tras conocerse que fue galardonada con el premio Nobel de la paz de este 2025 .

" Lo merece María Corina Machado y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió en sus redes sociales Lacalle Pou y arrobó la opositora al chavismo en su publicación.

El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado merece el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia ".

Machado , de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.

La dirigente no pudo ser candidata en las últimas elecciones venezolanas debido a que fue inhabilitada, por lo que apoyó al candidato opositor al régimen, Edmundo González Urrutia.

Desde la clandestinidad, la dirigente aseguró sentirse "en shock" por la premiación. "Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad", escribió en sus redes sociales Corina Machado.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia", agregó la venezolana en la publicación que luego fue respondida por Lacalle Pou.

"¡Venezuela será libre!", concluyó la dirigente opositora al chavismo.