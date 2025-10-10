Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / PREMIO NOBEL

El elogio de Lacalle Pou a María Corina Machado por el premio Nobel de la paz: "Admiración y respeto por ella"

La dirigente opositora a Nicolás Maduro fue inhabilitada en las últimas elecciones y luego pasó a la clandestinidad cuando denunció fraude electoral del oficialismo venezolano

10 de octubre 2025 - 16:01hs
María Corina Machado y Luis Lacalle Pou

María Corina Machado y Luis Lacalle Pou

AFP

El expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, elogió a la dirigente venezolana María Corina Machado tras conocerse que fue galardonada con el premio Nobel de la paz de este 2025.

"Lo merece María Corina Machado y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella", escribió en sus redes sociales Lacalle Pou y arrobó la opositora al chavismo en su publicación.

El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado merece el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Más noticias
La politica venezolana María Corina Machado es el premio Nobel de paz de 2025.

Maria Corina Machado recibe el premio Nobel de la paz 2025: "¡Estoy en shock!", celebra desde la clandestinidad

La lider política María Corina Machado

María Corina Machado: ascenso, proscripción y clandestinidad del fenómeno popular que más molesta a Maduro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisLacallePou/status/1976698531567349823&partner=&hide_thread=false

Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.

La dirigente no pudo ser candidata en las últimas elecciones venezolanas debido a que fue inhabilitada, por lo que apoyó al candidato opositor al régimen, Edmundo González Urrutia.

Desde la clandestinidad, la dirigente aseguró sentirse "en shock" por la premiación. "Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad", escribió en sus redes sociales Corina Machado.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia", agregó la venezolana en la publicación que luego fue respondida por Lacalle Pou.

"¡Venezuela será libre!", concluyó la dirigente opositora al chavismo.

Temas:

Luis Lacalle Pou Corina Machado Nobel

Seguí leyendo

Las más leídas

La Niña ha regresado: Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará de tres a cinco meses
CLIMA

"La Niña ha regresado": Metsul confirma la llegada del fenómeno meteorológico que durará "de tres a cinco meses"

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo
CANAL 12

Nuevos conductores se suman al informativo de Canal 12: los periodistas elegidos para una de las ediciones de Telemundo

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos