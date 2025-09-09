Tras informe jurídico presentado por los blancos, Lustemberg reiteró que "no hay conflicto de interés" en el caso de Álvaro Danza

Tras que el Partido Nacional señalara mediante un informe jurídico que el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza , violaba la Constitución al cumplir funciones en otras instituciones de salud, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , se refirió al tema y aseguró que "no hay conflicto de interés" .

"Los informes que tenemos nosotros con respecto a la situación de ASSE son terminantes" , dijo en conferencia de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

"Hoy es profesor del grado 5 y entendemos que la carga de horas y de trabajo que él tiene hoy es una carga totalmente reducida y que no tiene ningún tipo de conflicto de interés con su responsabilidad ", aseguró.

MSP Lustemberg respaldó a Danza: "No hay conflicto de interés en relación a ASSE, ni directa ni indirectamente"

Tras esto, la ministra recordó el informe solicitado por Danza a Delpiazzo Abogados que señalaba que "bajo ninguna razón" este, al ser "consultante de medicina interna en un prestador privado", incurría en una "interferencia" en su actividad en ASSE.

Además, rememoró el informe solicitado por la propia cartera al director de Jurídica del MSP, donde se expuso que "no hay interferencia" entre las otras funciones del médico y su puesto como presidente del prestador público.

Con estos "informes claros", entiende la ministra, se puede decir que "no hay conflicto de intereses".

Según Lustemberg, el presidente de ASSE tiene una dedicación "casi full time" para resolver y trabajar en los 421.000 tiempos de espera que tiene todo el país, en la descentralización del prestador o en la situación de los 330 niños que están en lista de espera "para ser operados de una catarata, de un estrabismo".

En cuanto al trabajo del organismo público, criticó que "llamativamente" siempre está en la discusión pública por estos temas y no por "resolver" problemas.

Informe jurídico de los blancos

Un informe jurídico solicitado por el Partido Nacional (PN) señaló que el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, está violando la Constitución al ejercer el cargo, mientras cumple funciones en distintas instituciones de salud privadas. El documento fue firmado por el estudio de Augusto Durán Martínez.

Según el diputado blanco Amin Niffouri, quien integra la Comisión de Salud, Danza incurre en actos de "inconstitucionalidad e ilegalidad" al seguir desempeñando funciones en otras instituciones de salud, mientras es presidente de ASSE.

Sobre este informe también habló el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien sugirió que "ante lo evidente" el gobierno debe actuar "como hay que actuar" y decir: "Nos equivocamos".

"Es como el caso de Colonización. Estaba actuando un presidente y una directora que en realidad tenía incompatibilidad para hacerlo. En su momento el presidente Orsi reconoció el error, y más allá de que algunos se negaban a reconocerlo, el presidente dio marcha atrás", dijo

"Me parece que en este caso es lo que tiene que hacer el gobierno", agregó para cerrar sobre el tema.