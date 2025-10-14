Dólar
SEMIFINALES

"Voy a poner lo mejor" y la duda de los "nombres propios" de Peñarol: Ignacio Ithurralde en la previa del Defensor vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay

El DT de Defensor destacó la "jerarquía" de los futbolistas de Peñarol y reconoció que "eso aumenta muchísimo el grado de dificultad de los partidos"

14 de octubre 2025 - 8:59hs
Ignacio Ithurralde, DT de Defensor Sporting

Inés Guimaraens

El entrenador de Defensor Sporting, Ignacio Ithurralde, dijo que va a poner "lo mejor que tenga" en el partido de este miércoles contra Peñarol por las semifinales de la Copa AUF Uruguay, y habló de la incertidumbre de los "nombres propios" que pondrá el carbonero.

En una entrevista con La mañana del fútbol (El Espectador), Ithurralde dijo que la Copa Uruguay "es uno de los dos objetivos" por los que pelean este año, junto con el logro ya cumplido de entrar a copas internacionales, aunque con la aspiración latente de entrar a Copa Libertadores.

Consultado sobre si desde la directiva del club le puso como objetivo ganar la Copa Uruguay, obtenida en sus tres ocasiones por Defensor, el entrenador afirmó que eso "está un poco explícito".

Tras ello, a Ithurralde le preguntaron si jugaría con titulares contra Peñarol o los guardaría para el partido contra Progreso del próximo fin de semana por el Torneo Clausura. "Los tengo que poner todos los fines de semana porque el plantel es corto, no tenemos como para andar rotando dos equipos, están participando todos, voy a jugar con lo mejor que tenga todos los partidos del resto del año", contestó el técnico.

Sobre las semifinales con Peñarol, dijo que no tienen "idea" de "qué puede llegar a ser Peñarol" en cuanto a los "nombres propios" que pondrá este miércoles. "Sabemos que Peñarol juegue quien juegue es un equipo grande. Son jugadores de experiencia, de calidad, de jerarquía, eso aumenta muchísimo el grado de dificultad de los partidos", expresó.

También dijo que esperarán "hasta último momento" por algunos jugadores para ese encuentro, ya que hay algún futbolista "sentido" tras la derrota del pasado sábado contra Cerro por 1-0. Entre ellos está José Álvarez, que "se cargó" y debió salir en ese partido.

Para el entrenador es importante "sostener buenos rendimientos" dentro del "proceso de ser competitivos", en un proyecto de Defensor que busca "darle rodaje a los pibes del club", algo que reconoció "va de la mano de la parte económica" de la institución.

Más allá de ello, Ithurralde remarcó que está "disfrutando" de su etapa en el violeta. "Estoy donde quiero, en el lugar donde siempre quise estar, y con los pibes que dirigía a los 14, 15 años. Los veo madurar", valoró, y destacó además el "gran trabajo" de referentes como Guillermo de los Santos y Kevin Dawson.

Defensor Sporting Peñarol Ignacio Ithurralde Copa AUF Uruguay

