Se fijaron los precios de las entradas para la semifinal de la Copa AUF Uruguay entre Defensor Sporting vs Peñarol; mirá los valores y desde cuándo se pueden adquirir

Ignacio Sosa de Peñarol ante Guillermo De los Santos de Defensor Sporting por el Torneo Intermedio

Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán el próximo miércoles 15 de octubre por la primera semifinal de la Copa AUF Uruguay buscando un lugar en la final, esa que los violetas conocen muy bien, ya que ganaron las tres ediciones disputadas hasta ahora de este torneo.

Como informó el pasado lunes Referí, se cambió la cancha en la que en principio se iba a jugar el encuentro, y también el horario.

El partido se disputará en el Parque Viera, como quería Defensor Sporting, luego de que la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay informara que era posible que se disputara en el Campus de Maldonado.

Además, la semifinal se iba a jugar a la hora 20.30 y finalmente se jugará a las 21.

Los precios de la semifinal de la Copa AUF Uruguay

Los precios de la semifinal entre Defensor Sporting vs Peñarol se fijaron este miércoles por la tarde.

Los mismos son los siguientes:

Tribunas Tito Borjas, Obdulio Varela y Walter Barrios (Peñarol) generales $ 600 y socios $ 500

Tribunas Borjas y Saporiti (Defensor Sporting) $ 600 y $ 500.

Los menores 12 años inclusive, acompañados de un mayor, ingresan gratis.

La venta web se hace a través de AUF Tickets, en tanto la venta presencial será en locales de RedPagos.

El comienzo de la venta de entradas se inicia este jueves 9 de octubre a la medianoche, es decir, desde la hora 0.

La semifinal restante se disputará entre Racing vs Plaza Colonia el jueves 16 a la misma hora, en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.