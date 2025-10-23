La insólita tarjeta roja que le sacaron a Maximiliano Araújo, a quien lo salvó el VAR tras revisar la jugada; mirá el video

La insólita tarjeta roja que le sacaron a Maxi Araújo, a quien lo salvó el VAR tras revisar la jugada

El futbolista uruguayo Maximiliano Araújo, de Sporting de Portugal, vivió una insólita situación en la Liga de Campeones luego de que fuera expulsado con tarjeta roja, decisión que luego fue cambiada tras ser analizada por el VAR.

En el minuto 88, y luego de que su equipo remontara 2-1 ante Marsella, el extremo izquierdo tuvo un cruce con el campeón del mundo francés Benjamin Pavard , que tuvo un forcejeo y empujones.

La reacción de Maxi Araújo al ver la roja de Rade Obrenovic

El lateral simuló un cabezazo del uruguayo, por lo que el juez Rade Obrenovic, le mostró la roja a Araújo, quien ya tenía amarilla, y amonestó al defensa galo.

El ex Wanderers reclamó la decisión e hizo el gesto de que él no había hecho nada.

Luego, la jugada fue analizada por el VAR, que entre sus potestades puede evaluar las expulsiones, y al constatar que no había un contacto de Araújo, el juez terminó revirtiendo su decisión y le sacó la roja.

Triunfo de Sporting ante Marsella

Sporting de Portugal remontó este miércoles un gol en contra y ganó por 2-1 al Marsella, que disputó toda la segunda parte con un jugador menos en el partido que enfrentó a ambos equipos en la Liga de Campeones.

Marseille's Panamanian defender #62 Michael Murillo (L) vies for the ball with Sporting Lisbon's Uruguayan midfielder #20 Maximiliano Araujo during the UEFA Champions League league phase day 3 football match between Sporting CP and Olympique de Marseille Maxi Araújo y Michael Murillo Foto: AFP

Los 'leones' se instalaron en el mediocampo francés desde el pitido inicial, pero los visitantes aprovecharon el contragolpe para crear peligro y en el minuto 14 el exjugador del Barcelona Aubameyang encontró solo en el flanco opuesto a Igor Paixão, que inauguró el marcador con un tiro cruzado desde fuera del área.

El conjunto presidido por el español Pablo Longoria aprovechó ese tanto para hacer suyo el partido y acercarse a la portería contraria, donde su extremo Mason Greenwood, que militó en el pasado en el Getafe, tuvo varias ocasiones de anotar la segunda diana.

Sporting Lisbon's Uruguayan midfielder #20 Maximiliano Araujo is shown a yellow card after a red card was rescinded during the UEFA Champions League league phase day 3 football match between Sporting CP and Olympique de Marseille at Jose Alvalade stadium La amarilla a Maxi Araújo del juez Rade Obrenovic Foto: AFP

Antes del descanso, Marsella sufrió un revés con la expulsión del lateral italiano Emerson, que vio la segunda amarilla por simular en el área.

Con superioridad numérica, Sporting buscó el gol del empate en la segunda parte, pero los intentos de Quenda y Simões se vieron frustrados por la muralla levantada por el golero argentino del Marsella, Gerónimo Rulli.

Al final, Sporting empató en el 69' gracias al mozambiqueño Geny Catamo, que no falló en su cara a cara con Rulli, exjugador del Villarreal y de la Real Sociedad.

Los portugueses tuvieron al Marsella contra las cuerdas prácticamente toda la segunda mitad y lograron adelantarse en el marcador en el 86' gracias a Alisson, cuyo disparo rozó a un defensa rival y engañó al cancerbero albiceleste para establecer el 2-1 final.

Detalles:

2 - Sporting de Portugal: Rui Silva; Iván Fresneda (Alisson, m.80), Debast (Diomande, m.80), Gonçalo Inácio, Maxi Araújo (Reis, min.93; Hjulmand, João Simões (Ioannidis, m.64); Geovany Quenda (Catamo, m.64), Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

1 - Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli; Timothy Weah (García, m.67), Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson; Greenwood (Murillo, m.45), Vermeeren (O'Riley, m.45), Højbjerg, Igor Paixão (Gomes, m.67); Aubameyang (Vaz, min.82).

Goles: 0-1: Paixão, m.14; 1-1: Catamo, m.69; 2-1: Alisson, m.86.

Árbitro: Rade Obrenovic (SVN). Mostró la tarjeta amarilla a Araújo y a Gonçalves, del Sporting, y a Balerdi, Pavard y a Emerson, que luego expulsó por una segunda amarilla, del Marsella.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio de Alvalade de Lisboa ante 42.767 espectadores

Con base en EFE