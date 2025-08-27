Maximiliano Araújo, titular en la selección uruguaya, está lesionado y Marcelo Bielsa sigue su evolución antes de definir los convocados

Maximiliano Araújo, uno de los titulares de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, se lesionó en su club, Sporting de Portugal, y su presencia en los próximos partidos de las Eliminatorias está en duda.
La celeste jugará sus dos últimos partidos del clasificatorio para el Mundial 2026 el próximo 4 de setiembre ante Perú en el Estadio Centenario y el 9 de visitante ante Chile.
Maximiliano Araújo con el pelo celeste en la previa del partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias
La lesión de Maxi Araújo
Maxi Araujo sufrió una lesión muscular en el partido del pasado 8 de agosto ante Casa Pía, en el que tuvo que dejar la cancha en el minuto 53.
Luego, se perdió los dos últimos partidos de Sporting, ante Arouca el 17 de agosto y frente a Nacional el pasado 23.
En la selección uruguaya esperan por su evolución
Según el portal deportivo O Jogo de Portugal, su lesión demandaría un mes de recuperación, por lo que no llegaría a los partidos de la selección uruguaya en caso de ser así.
Ronald Araujo, Maximiliano Araújo, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay celebran la victoria ante Venezuela por Eliminatorias
Pese a eso, en la selección aún no lo descartan.
Fuentes cercanas al combinado celeste indicaron este miércoles a Referí que lo está siguiendo para ver cómo va evolucionando día a día.