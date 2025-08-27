Maximiliano Araújo, titular en la selección uruguaya, está lesionado y Marcelo Bielsa sigue su evolución antes de definir los convocados

Maximiliano Araújo, uno de los titulares de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, se lesionó en su club , Sporting de Portugal, y su presencia en los próximos partidos de las Eliminatorias está en duda.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La celeste jugará sus dos últimos partidos del clasificatorio para el Mundial 2026 el próximo 4 de setiembre ante Perú en el Estadio Centenario y el 9 de visitante ante Chile.

Maxi Araujo sufrió una lesión muscular en el partido del pasado 8 de agosto ante Casa Pía, en el que tuvo que dejar la cancha en el minuto 53.

Maximiliano Araújo con el pelo celeste en la previa del partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias

20250610 Maximiliano Araújo con el pelo celeste en la previa del partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias

Luego, se perdió los dos últimos partidos de Sporting, ante Arouca el 17 de agosto y frente a Nacional el pasado 23.

ELIMINATORIAS "Hay que pelearla": lo que dijo el DT de Perú, que ya comenzó a preparar el partido ante la selección uruguaya, sobre las chances de su equipo

URUGUAYOS El gran momento de Agustín Canobbio, capitán de Fluminense, y la postura de la selección uruguaya con el jugador que se alejó del combinado tras la Copa América

En la selección uruguaya esperan por su evolución

Según el portal deportivo O Jogo de Portugal, su lesión demandaría un mes de recuperación, por lo que no llegaría a los partidos de la selección uruguaya en caso de ser así.

20250610 Ronald Araujo, Maximiliano Araújo, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay celebran la victoria ante Venezuela por Eliminatorias Ronald Araujo, Maximiliano Araújo, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay celebran la victoria ante Venezuela por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

Pese a eso, en la selección aún no lo descartan.

Fuentes cercanas al combinado celeste indicaron este miércoles a Referí que lo está siguiendo para ver cómo va evolucionando día a día.