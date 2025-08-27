Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Maximiliano Araújo, titular en la selección uruguaya, está lesionado y Marcelo Bielsa sigue su evolución antes de definir los convocados

La celeste jugará sus dos últimos partidos del clasificatorio para el Mundial 2026 el próximo 4 de setiembre ante Perú y el 9 de visitante ante Chile

27 de agosto 2025 - 11:26hs
Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Maximiliano Araújo
Foto: Leonardo Carreño

Maximiliano Araújo, uno de los titulares de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, se lesionó en su club, Sporting de Portugal, y su presencia en los próximos partidos de las Eliminatorias está en duda.

La celeste jugará sus dos últimos partidos del clasificatorio para el Mundial 2026 el próximo 4 de setiembre ante Perú en el Estadio Centenario y el 9 de visitante ante Chile.

20250610 Maximiliano Araújo con el pelo celeste en la previa del partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias
Maximiliano Araújo con el pelo celeste en la previa del partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias

Maximiliano Araújo con el pelo celeste en la previa del partido entre Uruguay y Venezuela por Eliminatorias

La lesión de Maxi Araújo

Maxi Araujo sufrió una lesión muscular en el partido del pasado 8 de agosto ante Casa Pía, en el que tuvo que dejar la cancha en el minuto 53.

Luego, se perdió los dos últimos partidos de Sporting, ante Arouca el 17 de agosto y frente a Nacional el pasado 23.

Agustín Canobbio
URUGUAYOS

El gran momento de Agustín Canobbio, capitán de Fluminense, y la postura de la selección uruguaya con el jugador que se alejó del combinado tras la Copa América

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay en el partido contra Perú
ELIMINATORIAS

"Hay que pelearla": lo que dijo el DT de Perú, que ya comenzó a preparar el partido ante la selección uruguaya, sobre las chances de su equipo

En la selección uruguaya esperan por su evolución

Según el portal deportivo O Jogo de Portugal, su lesión demandaría un mes de recuperación, por lo que no llegaría a los partidos de la selección uruguaya en caso de ser así.

20250610 Ronald Araujo, Maximiliano Araújo, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay celebran la victoria ante Venezuela por Eliminatorias
Ronald Araujo, Maximiliano Araújo, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay celebran la victoria ante Venezuela por Eliminatorias

Ronald Araujo, Maximiliano Araújo, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay celebran la victoria ante Venezuela por Eliminatorias

Pese a eso, en la selección aún no lo descartan.

Fuentes cercanas al combinado celeste indicaron este miércoles a Referí que lo está siguiendo para ver cómo va evolucionando día a día.

Temas:

Maximiliano Araújo Mundial 2026 selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 1-2 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con goles de Christian Ebere y Exequiel Mereles el tricolor ganó y clasificó a segunda ronda

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

"Simios", la respuesta de Ignacio Ruglio a los hinchas de Peñarol que fustigaron al encargado del césped del Campeón del Siglo por ser hincha de Nacional

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos