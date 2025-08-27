Dólar
El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: el torneo quedó al rojo con vivo con Albion despegado y Rampla Juniors sumando para el descenso

Culminó la disputa de la fecha 17 de la Segunda División Profesional: mirá resultados, goles y tablas de posiciones

27 de agosto 2025 - 16:13hs
Albion

Albion

Foto: Inés Guimaraens

Culminó el martes la disputa de la fecha 17 de la Segunda División Profesional donde Albion se despega en la punta rumbo al campeonato al tiempo que Rampla Juniors sumó puntos importantes en la tabla del descenso, al igual que La Luz.

Atenas abrió la fecha con un importante triunfo contra Deportivo Maldonado, por 1-0, con gol de Ramiro Quintana.

Posteriormente, Cerrito igualó 1-1 con Tacuarembó que sigue estancado, pero aún en zona de ascenso directo.

Luciano Batista hizo el gol de Cerrito y Delis Vargas el del Tacua.

Octavio Perdomo
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Mario Saralegui 
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Albion es más líder que nunca. Le ganó 3-2 a Artigas con doblete de Facundo Sosa y un gol de Maximiliano Burruzzo contra anotaciones de Laureano Troncoso y el ex Peñarol Emilio Mac Eachen.

Rampla Juniors logró un triunfo que es oxígeno en la tabla del descenso. Derrotó 1-0 al alicaído Oriental de La Paz con gol de Maximiliano Viera.

Colón y Central Español empataron 0-0.

Fénix, de discreta campaña, derrotó 1-0 a Uruguay Montevideo con gol de Jeremías Silveira.

La fecha se completó el martes cuando La Luz logró un resonante triunfo contra Rentistas, por 2-0, con goles de Federico Rodríguez y Alex Silva Quiroga.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 52
Tacuarembó 41
Central Español 38 (+10)
Deportivo Maldonado 38 (+7)
Atenas 38 (+6)
Colón 36 (+16)
Oriental 35
Rentistas 34 (+4)
Fénix 32 (-1)
Cerrito 20 (-17)
Artigas 19 (-8)
Rampla Juniors 19 (-15)
Uruguay Montevideo 18 (-17)
La Luz 17 (-13)

Rampla Juniors igualó a Artigas en la tabla del descenso

En la tabla del descenso, Rampla empató en el último lugar a Artigas con un promedio de 0.826 puntos.

La Luz también tomó aire con su triunfo y promedia 0,945 puntos, pero la batalla será ardua hasta el final.

Bajan los dos últimos promedios.

Cerrito se aleja con 1,200 y están ya a salvo Uruguay Montevideo y Atenas con 1,309 Atenas con 1,302, Tacuarembó con 1,327,y Fénix con 1,391.

La fecha 18 comienza este viernes y se jugará con estos detalles:

GzTkOQVXAAAw9fJ (1)
Rampla Juniors Segunda División Profesional tabla de posiciones Albion La Luz

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 1-2 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con goles de Christian Ebere y Exequiel Mereles el tricolor ganó y clasificó a segunda ronda

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Bruno Fitipaldo
BÁSQUETBOL

Uruguay 100-91 Bahamas por la AmeriCup de básquetbol: la celeste se clasificó a los cuartos de final tras otro partido notable

