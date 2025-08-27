Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: el torneo quedó al rojo con vivo con Albion despegado y Rampla Juniors sumando para el descenso

Culminó el martes la disputa de la fecha 17 de la Segunda División Profesional donde Albion se despega en la punta rumbo al campeonato al tiempo que Rampla Juniors sumó puntos importantes en la tabla del descenso, al igual que La Luz.

Atenas abrió la fecha con un importante triunfo contra Deportivo Maldonado, por 1-0 , con gol de Ramiro Quintana .

Posteriormente, Cerrito igualó 1-1 con Tacuarembó que sigue estancado, pero aún en zona de ascenso directo.

Luciano Batista hizo el gol de Cerrito y Delis Vargas el del Tacua.

Albion es más líder que nunca. Le ganó 3-2 a Artigas con doblete de Facundo Sosa y un gol de Maximiliano Burruzzo contra anotaciones de Laureano Troncoso y el ex Peñarol Emilio Mac Eachen.

Rampla Juniors logró un triunfo que es oxígeno en la tabla del descenso. Derrotó 1-0 al alicaído Oriental de La Paz con gol de Maximiliano Viera.

Colón y Central Español empataron 0-0.

Fénix, de discreta campaña, derrotó 1-0 a Uruguay Montevideo con gol de Jeremías Silveira.

La fecha se completó el martes cuando La Luz logró un resonante triunfo contra Rentistas, por 2-0, con goles de Federico Rodríguez y Alex Silva Quiroga.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Albion 52 Tacuarembó 41 Central Español 38 (+10) Deportivo Maldonado 38 (+7) Atenas 38 (+6) Colón 36 (+16) Oriental 35 Rentistas 34 (+4) Fénix 32 (-1) Cerrito 20 (-17) Artigas 19 (-8) Rampla Juniors 19 (-15) Uruguay Montevideo 18 (-17) La Luz 17 (-13)

Rampla Juniors igualó a Artigas en la tabla del descenso

En la tabla del descenso, Rampla empató en el último lugar a Artigas con un promedio de 0.826 puntos.

La Luz también tomó aire con su triunfo y promedia 0,945 puntos, pero la batalla será ardua hasta el final.

Bajan los dos últimos promedios.

Cerrito se aleja con 1,200 y están ya a salvo Uruguay Montevideo y Atenas con 1,309 Atenas con 1,302, Tacuarembó con 1,327,y Fénix con 1,391.

