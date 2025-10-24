La sede de la AUF, en la calle Guayabos, tuvo un operativo de seguridad especial y vallaron las calles este viernes de tarde

La sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvo este viernes de tarde un entorno diferente con el despliegue de un operativo de seguridad y el vallado de las calles próximas . Esto ocurrió a raíz del anuncio de una marcha de hinchas de Rampla Juniors frente a la sede de la AUF.

A través de una cuenta de X de hinchas del club el miércoles convocaron a salir en caravana desde la sede del club, en el Cerro, a la hora 16, para llegar hasta la AUF "en reclamo por todo lo vivido por Rampla" en este 2025.

En la tarde de este viernes, en la misma cuenta anunciaron que se había cancelado , pero a esa altura ya estaba dispuesto el operativo .

Los hinchas de Rampla están muy molestos porque el equipo este año descendió a la tercera división del fútbol uruguayo.

El pasado domingo tras perder 1-0 ante Atenas de San Carlos, el histórico equipo rojiverde descendió a la Primera División Amateur, tras competir en el fútbol profesional de la AUF desde que se creó en 1932.

Este fin de semana, Rampla debía jugar la última fecha del torneo de Segunda División Amateur frente a Artigas, también descendido, y los clubes decidieron no disputarlo.

Se había generado un clima especial y de tensión por la molestia de los hinchas luego de confirmarse el descenso.

Además, en la semana, el director deportivo de Rampla, el argentino Humberto Grondona, dijo que a Foster Gillett, dueño de la sociedad anónima deportiva del club, "lo robaron" y aseguró que en el equipo "hay jugadores que no sirven para nada".

Esta situación promovió que se montara en torno a la AUF un operativo de seguridad, con un camión de la Policía en la puerta, dos efectivos en el acceso a la sede de la calle Guayabos y el cierre de esta calle frente a la sede de la Asociación.