Polémica entre Adeom y la Intendencia de Montevideo por camiones en mal estado

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales ( Adeom ) resolvió que los trabajadores no saldrán a recolectar basura en los camiones que estén en mal estado .

El hecho fue informado en primera instancia por el diario El País y confirmado por El Observador con fuentes sindicales .

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , afirmó, por su parte, que "cuando un trabajador o un chofer entiende que el camión no está en condiciones, entra al taller y es abordado inmediatamente por el equipo de mecánicos ".

INTENDENCIA IMM suspendió reuniones con Adeom tras disturbios y empujón a asesor de Bergara durante movilización en el palacio municipal

El sindicato le respondió a Herou que "si bien la disponibilidad de camiones al inicio del turno es alta ", esta "no es real" .

"Los compañeros de mantenimiento se enfrentan cada día para mejorar las condiciones de las unidades a las cuales, en la mayoría de los casos no se les realizan arreglos permanentes, sino que se auxilia o enmienda para que la unidad vuelva a servicio", afirma el comunicado de Adeom.

"La falla está, pero el encargado de dar la disponibilidad entiende que igualmente puede salir a servicio", argumenta el sindicato.

A partir de la resolución de Adeom, el director de Desarrollo Ambiental dijo que harán "un seguimiento" a esta cuestión, pero que también tienen en cuenta que "en este período de gobierno hay que hacer inversiones y hay que comprar más camiones, lo vamos a hacer", sentenció Herou.

El jerarca de la Intendencia de Montevideo también fue consultado sobre si hubo recortes en materia de limpieza, a lo que respondió que "las tareas básicas que tienen que ver con limpieza pública se siguen brindando de la misma forma".

Desde Adeom manifiestan hacerse "responsables de algunas medidas, unas tomadas como cualquier gremio frente a un convenio colectivo, otras medidas que ellos empujaron a tomar gracias a sus políticas de recortes".