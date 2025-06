¿Nacional o Peñarol? Gastón Martirena reveló de qué grande es hincha y dijo que estuvo "a punto" de jugar en el otro: "Todo el mundo sabe"

“A ver, con Liverpool tengo un cariño bárbaro, fui a la cancha el otro día y me encanta, soy muy apegado a Liverpool, pero de chico siempre fui hincha de Nacional , no tengo nada con decirlo ni nada porque todos somos hinchas de algún club”, señaló.

Consultado por si en algún momento le dijo a su representante Marcelo Filomeno para que lo acerque a Nacional, dijo: “En este momento no, pero más adelante capaz que sí”.

“Te estoy diciendo que hasta mi perro es de Nacional”, agregó sobre su fanatismo y sobre sus perros Manolo, Olivia y Quimba, aunque aclaró que ninguno se llama Nacional. “No, no, tan enfermo no”. “Pero en lo familiar, todo. Tengo tíos que están mal de la cabeza”, señaló.

martirena8.jpg

Martirena: Nacional, el profesionalismo y la vez que estuvo "a punto" de firmar con Peñarol

Pese a ser hincha, Martirena destacó que es un futbolista profesional. “Soy muy profesional en el sentido de que yo cuando era juvenil de Liverpool, yo ya era hincha de Nacional. Y una vez que fui siendo profesional, lo perdés. Le querés ganar”.

whatsapp-image-2023-01-29-at-22-34-12-jpeg..webp Martirena, el mejor de Liverpool y del partido Inés Guimaraens

“Cada vez que enfrentaba a Nacional, le quería ganar. Mi novia es hincha de Nacional y cada vez que jugamos con Nacional, nos peleamos. Porque yo le quiero ganar y me decía algo de Nacional y yo ‘callate, qué Nacional’. Y cuando le ganamos la final, me quería ganar. Pero ahora siendo profesional como perdés el lado ese. Pero si me decís de qué cuadro sos de chico, que la pregunta siempre está, soy de Nacional”.

El lateral sorprendió cuando le preguntaron si jugaría en Peñarol y dijo que estuvo cerca de fichar con los mirasoles.

“Estuve a punto de jugar”, dijo, y agregó que evaluó esa posibilidad. “Sí, obvio, soy profesional como te digo. Mi familia tiene que comer y yo vivo de esto, es así. Estuve a punto cuando jugaba en Racing, estuve a punto de ir a Peñalol. A punto. No se dio por el tema de números, pero yo estuve cerca de jugar y no te voy a decir ‘pa', soy hincha de Nacional’. Si voy a Peñarol hoy, dejo la vida, porque soy así”.