"Yo estaba por Lasarte, no estaba por Perchman": Diego Polenta rompió el silencio tras dejar Nacional, habló de su trato con el vice tricolor y del "bien, gracias" de Conmebol a la familia de Juan Izquierdo

“Mi compromiso más grande era con Martín (Lasarte, ex DT de Nacional en el momento de su retiro), sabía que le fallé en un momento clave. Y como venia en mi cabeza, mucha gente me dijo ‘no, Diego, estás loco’, pero yo ya venía en mi cabeza hace mucho tiempo atrás esto del retiro. Y fue como una señal de decir no le puedo dar más Nacional como yo quisiera darle. Y A veces es bueno reconocer, que como no le podes dar a Nacional lo que Nacional se merece, dar un paso al costado. Así que opté por esa decisión”, explicó.

“Supe escucharme y decir: Diego, si ya no lo estas disfrutando, para que seguir estirando esto. Me quedo tranquilo, fue una decisión 100% mías”, dijo. “Hoy estoy bien, feliz, y disfrutando de otras cosas”.

“Quise decir acá estoy y se me fue la pata”

Consultado por la patada en la que vio la roja en aquel partido ante Juventud, Polenta, que había quedado como suplente en el equipo y que ese día volvía a la titularidad, señaló: “Fue una manera de decir acá estoy yo, venía de una situación muy complicado en el tema de tratar de defender a Martín, siempre fue mi juego, no fue de mala leche, se me fue la pata. Quise decir acá estoy y se me fue la pata. Cosas que pasan en el fútbol”.

En el camino al vestuario, tras su expulsión, ya pensó en el retiro: “Ya estaba decidido, después de ahí me fui para el campo. No volví más. Volví pro Ricardo (Vairo) y por el Seba Eguren, que lloramos los dos, y a despedirme de los compañeros”.

“Lo tenía en la cabeza hace muchísimo tiempo”, reiteró Polenta, quien dijo que no extraña nada del día a día como futbolista.

Consultado por con quién había hablado de su decisión de dejar Nacional y qué le dijo al presidente Ricardo Vairo y al vicepresidente Flavio Perchman, Polenta señaló: “Con Vairo hablé, con Perchman no hablé”

El referente tricolor también dijo cómo era su trato con Perchman: “Ni bien, ni mal, normal. Las cosas que yo tenía que decir, se las dije. Y después, tranquilo, no tenemos relación que nos odiemos, todo bien”.

20250126 Ricardo Vairo y Diego Polenta Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (14).jpeg Ricardo Vairo y Diego Polenta Foto: Inés Guimaraens

También dijo saber que en el actual proyecto de Nacional, con Perchman a cargo del área deportiva, él quedaba relegado a suplente y ya no era el capitán del equipo, pasando a ser Sebastián Coates.

“Claro que lo entendí”, dijo. “Por eso la decisión de irme, yo estaba ahí por Martín Lasarte, como suena, no estaba por Flavio Perchman. Obvio”, sostuvo. “Entonces es normal que el apueste a otro tipo jugadores, me parece bárbaro, es parte del fútbol y yo lo entendí a la perfección”

Ante la pregunta de si hubo cosas de Perchman que no le gustaron, respondió: “No. No es que el hombre me haya hecho algo ni nada, estoy agradecido también, porque estaba por Martín y tenía que tener el aval de la Directiva, no era solo por Martín”.

“No me molesta absolutamente nada”, dijo. Luego, aclaró: “Como hincha de Nacional a veces me molesta que se haga todo público, eso como hincha de Nacional. Estando adentro se lo dije un día, se lo dije a él, de frente, pero esto ya te hablo de hincha, no como jugador o que trabajé con él”.

20250209 Nacional, Flavio Perchman, Torneo Apertura 2025, clásico. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

“A veces hay momentos que sí y otros que no”, dijo sobre dar detalles de la interna de un club y un equipo. “Ustedes están locos de la vida, si fuera periodista estaría loco de la vida”, agregó.

“Y esta bárbaro. Cada uno se maneja como puede y como quiere el club. Es su forma y lo entiendo, que la comparta es otra cosa”, comentó.

Polenta también dijo qué fue lo que le dijo Perchman cuando él le dijo que no le gustaba que hablara tanto: “Que capaz que sí, que tendría que hablar menos. Lo que fue en su momento que en campaña los medios le dieron mucho espacio y era como un agradecimiento”.

Consultado por si desde el actual plantel lo llaman para hacerle consultas, dejó en claro que eso ya no es así. “No, no, de eso estoy afuera y no me metan en el medio. Ya está. Hablo y está todo bien, y los respeto en esa decisión”.

“Estoy afuera y lo que menos quiero es polémica en el club”, dijo Polenta.

También señaló que hubiera tomado una decisión similar a la de los jugadores que se molestaron con Flavio Perchman.

“Sí, claro”, dijo. “No sé bien, porque no quedó claro la decisiones del plantel, pero yo no tocaría a la gente”, dijo, sobre la medida que habían tomado los futbolistas de no hacer actividades junto a socios del club, la que no llegó a concretarse.

polenta coates.jpg Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional Foto: @Nacional

“No lo comparto”, dijo Polenta al respecto. “Tomaría una medida con la dirigencia. Lo que pasa que no sé, para tomar esas medidas, cuantas veces se habló el tema interno. Si vos los decis una vez, dos veces, ya la tercera decis ‘me estás tomando el pelo’”.

Polenta calificó como “un 100” a Coates como capitán de Nacional. “Impresionante, un líder de los buenos y más tranquilo que yo, que eso es fundamental. Un líder positivo y que trabaja en silencio”.

El “bien, gracias” de Conmebol a la familia de Juan Izquierdo

Diego Polenta también contó que sigue en contacto con la familia de Juan Izquierdo, el zaguero tricolor fallecido el año pasado tras un percance de salud en el fatídico partido ante Sao Paulo de Copa Libertadores.

“Estuvieron en casa hace tres días, Sele con Juan Felipe y Lucero (la esposa de Izquierdo y sus hijos), y están hermosos los niños. Me llena de paz y alegría de poder compartir un poco con ellos, jugando con mis hijos. Me llena y me deja tranquilo. Y estamos en constante comunicación, mi señora se junta también, las mujeres de excompañeros también se juntan mucho con Sele, se ha formado un grupo de chicas que están siempre en apoyo y eso es bueno”.

Diego Polenta.jfif Diego Polenta y el homenaje a Juan Izquierdo

Ante la pregunta de si hubo una ayuda de Conmebol a la familia de Izquierdo, respondió: “Bien, gracias. Por ahora nada, que yo sepa nada, creo que nada si no Sele me hubiera comentado porque estamos en constante comunicación”, dijo. “O por lo menos un mensaje, porque a veces no es todo plata esto. A veces un mensaje vale más que 1000 dólares”.