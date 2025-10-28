Dólar
/ Nacional / BUQUES

Defensa señala atrasos en patrulleras oceánicas: Cardama lleva menos módulos construidos que los previstos en el cronograma

El documento señala que lleva 11 módulos unidos cuando debería llevar 19

28 de octubre 2025 - 12:31hs
image

La construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada por parte del astillero español Cardama continúa en el centro de la polémica.

Este lunes, el Ministerio de Defensa le envió la notificación para comenzar a recorrer el camino hacia la rescisión del contrato por sospechas de fraude o estafa al Estado uruguayo en la constitución de una de las garantías.

A su vez, este martes se conoció uno de los documentos elaborados por los peritos navales acerca del avance de las obras del primer buque, el cual muestra que hay 11 módulos unidos –de los 42 que tendrá el barco– cuando deberían ir 19, de acuerdo con el cronograma presentado por Cardama en mayo.

El documento, dado a conocer por El País y al que accedió El Observador, tiene fecha del 15 de octubre.

La Armada tiene dos capitanes de navío (Ismael González y Héctor Cardozo) observando las obras en Vigo y el gobierno pretende que continúen su misión. La ministra Sandra Lazo aseguró a El Observador que ambos oficiales son “los garantes” del Estado uruguayo mientras la obra continúe su curso.

Cardozo llegó la semana pasada a Uruguay para informar a las autoridades sobre el avance de la construcción –reporte hasta ahora reservado que el gobierno considera clave en su afirmación de que hay “incumplimientos” por parte del astillero– y está previsto que para la semana que viene ya esté apostado en Vigo junto al capitán de navío González.

Antes que se conociera este documento, Mario Cardama –el director del astillero– dijo que no había incumplimientos y que llevaba un 60% del acero del primer buque construido. El avance fue mencionado por legisladores de la oposición como el exministro de Defensa, Javier García.

Ese porcentaje no es aceptado por el gobierno, que maneja que el avance de construcción del buque es de un 20% cuando debería –por el cronograma– ser mayor.

Embed
