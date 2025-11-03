Javier García será el encargado de interpelar a Sandra Lazo tras decisión del gobierno sobre el contrato con Cardama

Luego de que el Directorio del Partido Nacional anunciara días atrás que iniciaría las gestiones para interpelar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el caso Cardama , este fin de semana los partidos de la coalición avanzaron en el proceso y determinaron que la convocatoria sea en la Cámara de Senadores y que el miembro interpelante sea Javier García .

La resolución de la oposición fue comunicada a la prensa el lunes de la semana pasada por el Directorio del Partido Nacional .

Además de informar sobre la interpelación, los dirigentes blancos respaldaron la actuación de los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat , quienes están en el centro de las críticas del gobierno de Orsi ya que fueron los responsables de liderar el acuerdo con el astillero español.

Tras esto, y hasta el momento, la oposición no había llevado adelante el pedido formal de convocatoria .

Sin embargo, este fin de semana los dirigentes de la coalición avanzaron en el proceso y definieron convocar a la ministra Lazo en la Cámara de Senadores y que el senador interpelante sea el exministro de Defensa Nacional, Javier García, informó en primera instancia El País.

La interpelación surge a partir de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), García se refirió a esta determinación y sostuvo que la situación es de "extrema gravedad en lo institucional".

Además, acusó a la administración de Orsi de tener una vocación de "destruir" lo logrado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

"No tiene rumbo para adelante y por eso destruye lo anterior", aseveró el senador nacionalista.

El contrato con Cardama preveía la construcción de buques para la Armada Nacional. La decisión de rescindir el documento se basó en la presunción de que se configuraba "una estafa o un fraude", tal como explicó el presidente Orsi en una conferencia de prensa.

La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

Esto fue denunciado ante la Fiscalia por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Diaz, ex Fiscal General.