Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CARDAMA

Javier García será el encargado de interpelar a Sandra Lazo tras decisión del gobierno sobre el contrato con Cardama

La interpelación surge a partir de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama

3 de noviembre 2025 - 11:44hs
Javier García, senador del Partido Nacional

Javier García, senador del Partido Nacional

Foto: Alianza País

Luego de que el Directorio del Partido Nacional anunciara días atrás que iniciaría las gestiones para interpelar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el caso Cardama, este fin de semana los partidos de la coalición avanzaron en el proceso y determinaron que la convocatoria sea en la Cámara de Senadores y que el miembro interpelante sea Javier García.

La resolución de la oposición fue comunicada a la prensa el lunes de la semana pasada por el Directorio del Partido Nacional.

Además de informar sobre la interpelación, los dirigentes blancos respaldaron la actuación de los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat, quienes están en el centro de las críticas del gobierno de Orsi ya que fueron los responsables de liderar el acuerdo con el astillero español.

Más noticias
Javier García
CUESTIONAMIENTOS

Javier García aseguró que "hay gente muy molesta" en el FA por la conferencia en la que Orsi anunció la rescisión del contrato de Cardama

El senador del Partido Nacional, Javier García
CARDAMA

"Hay un interés de boicotear el contrato": Javier García dijo que el gobierno busca "demoler lo hecho" con Cardama

Tras esto, y hasta el momento, la oposición no había llevado adelante el pedido formal de convocatoria.

Sin embargo, este fin de semana los dirigentes de la coalición avanzaron en el proceso y definieron convocar a la ministra Lazo en la Cámara de Senadores y que el senador interpelante sea el exministro de Defensa Nacional, Javier García, informó en primera instancia El País.

La interpelación surge a partir de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), García se refirió a esta determinación y sostuvo que la situación es de "extrema gravedad en lo institucional".

Además, acusó a la administración de Orsi de tener una vocación de "destruir" lo logrado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

"No tiene rumbo para adelante y por eso destruye lo anterior", aseveró el senador nacionalista.

El contrato con Cardama preveía la construcción de buques para la Armada Nacional. La decisión de rescindir el documento se basó en la presunción de que se configuraba "una estafa o un fraude", tal como explicó el presidente Orsi en una conferencia de prensa.

La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

Esto fue denunciado ante la Fiscalia por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Diaz, ex Fiscal General.

Temas:

Javier García Sandra Lazo Cardama Partido Nacional coalición

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Brayan Cortés
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal
MALDONADO

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron y otras dos se encuentran graves tras choque frontal

Elon Musk lanza Grokipedia: así retrata a Uruguay su nueva enciclopedia
inteligencia artificial

Elon Musk lanza Grokipedia: así retrata a Uruguay su nueva enciclopedia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos