Este jueves se conocerá el informe de Jutep sobre la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza

La Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) se reunirá este jueves para evaluar si el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza , está violando la Constitución al seguir ejerciendo como médico en tres mutualistas mientras preside el prestador de salud estatal.

Danza, quien asumió la presidencia de ASSE durante este gobierno, mantiene su ejercicio profesional en las mutualistas privadas , lo que fue fuertemente criticado por los legisladores de la oposición.

A pesar de las críticas y los pedidos de renuncia, principalmente desde el Partido Nacional, Danza contó con el respaldo explícito del presidente de la República, Yamandú Orsi , y de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg .

Ambos, sin embargo, manifestaron que esperan la resolución de la Jutep antes de tomar una determinación definitiva en el caso .

En esta misma declaró la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien al ser consultada por la situación de Danza dijo que "hay un informe de la Jutep" y consideró que "seguramente habrá un espacio de reflexión por su parte", sobre la situación.

Así, cuando se conozca el informe de la Jutep, se espera que el gobierno tome una resolución definitiva sobre situación de Danza en ASSE.