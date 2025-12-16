Los libros más vendidos del año en Uruguay: Pablo Cohen y Diego Fischer se llevaron el Libro de Oro 2025

Como cada diciembre, la Cámara Uruguay del Libro entregó el Libro de Oro a los títulos más vendidos del año en una ceremonia que, esta vez, tuvo lugar en el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco y que premió a nombres conocidos y algunas sorpresas editoriales.

Entre los autores nacionales, el título de no ficción más vendido del año fue Los indomables, del autor Pablo Cohen y editado por Planeta.

En Los indomables, Cohen presenta una serie de conversaciones con José Mujica y Lucía Topolansky , en una de las últimas charlas que el expresidente dejó impresas en papel antes de su muerte a principios de año.

ESTE ARTE Este Arte prepara su edición número 12: "La feria debe seguir siendo una referencia cultural en la región"

YESTY PRIETO Yesty Prieto contra Orlando Petinatti: "Podés ser de otro palo musical pero el respeto a los músicos tiene que estar"

Cohen había adelantado en entrevista con El Observador el éxito que tuvo el libro al poco tiempo de su publicación a finales del año pasado.

"En general mis libros tienen buena repercusión, pero yo no esperaba el que tuvo este. Acá hubo dos cosas que me llamaron la atención: la primera fue que se internacionalizaran las repercusiones, y lo segundo, que pasara de un terreno periodístico práctico a un terreno político, partidario y judicial. El tipo de repercusión fue inesperado", había dicho el autor.

Por otro lado, en el terreno de la ficción, el Libro de Oro fue para Diego Fischer, con La gran farsa. El autor de Planeta repite un año más en esta categoría, que lo tiene como dominador desde hace varios años con cada nuevo título.

Los autores extranjeros más vendidos fueron Isabel Allende con Mi nombre es Emilia del Valle (ficción) y Gabriel Rolón con La felicidad. Más allá de la ilusión (no ficción).

Entre otros nombres que se repitieron respecto a otros años se encuentra también el de Lourdes Ferro, que con su Guía Astrológica 2025 se llevó el premio en la categoría de astrología y horóscopo.

Todos los ganadores del Libros de Oro 2025

En la categoría álbum infantil y juvenil de autor extranjero

Nos tratamos bien. Lucía Serrano. Beascoa.

En la categoría álbum infantil y juvenil de autor uruguayo

Fútbol: garra y corazón. Editorial Pika.

En la categoría infantil y juvenil de autor uruguayo

Carbonero querido. Leonardo Haberkorn. Editorial Montena

En la categoría infantil y juvenil de autor extranjero

Destroza este diario. Keri Smith. Paidós.

En la categoría de autor nacional no ficción

Los indomables. Pablo Cohen. Planeta.

En la categoría de autor nacional ficción

La gran farsa. Diego Fischer. Planeta.

En la categoría de autor extranjero ficción

Mi nombre es Emilia del Valle. Isabel Allende. Plaza & Janés.

En la categoría de autor extranjero no ficción

La felicidad. Más allá de la ilusión. Gabriel Rolón. Planeta.

En la categoría de astrología y horóscopo

Guía astrológica 2025. Lourdes Ferro. Planeta.

En la categoría de gastronomía

Manual de parrilla del Río de la Plata. Sebastián Manito. Aguaclara Editorial.

Mérito Gráfico y Esfuerzo Editorial

Esfuerzo Editorial 2025

Colección Bicentenario. Ediciones de la Banda Oriental.

Mérito Gráfico 2025

Naturaleza extravagante. Seres curiosos en Uruguay. Gustavo Casás y Alejandro Sequeira.